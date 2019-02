Super Bowl 2019 | bagno di folla a Boston per celebrare i New England Patriots

Beyoncé ha adorato un’esibizione al Super Bowl 2019 - ma non è quella che pensi tu : "So proud" The post Beyoncé ha adorato un’esibizione al Super Bowl 2019, ma non è quella che pensi tu appeared first on News Mtv Italia.

Il cantante dei Maroon 5 si esibisce a petto nudo al Super Bowl e scoppia il "capezzolo-gate" : A finire al centro delle polemiche in occasione del Super Bowl, l'appuntamento seguito da milioni di statunitensi, questa volta è Adam Levine, cantante dei Maroon 5. Levine durante l'intervallo della finale del National Football League, ha cantato a petto nudo suscitando la reazione del web, memore del Nipplegate che vide come protagonista su quello stesso palco Janet Jackson, accusata di immoralità per un capezzolo scoperto e che ...

NCIS 16 - il ritorno di Ziva David annunciato al Super Bowl : ‘Il più grande segreto di NCIS verrà rivelato’ : Era il 2014 e avevamo lasciato Ziva David a casa sua in Israele, lontana da Washington, mentre rifletteva sulla persona che era diventata e sulla scia di morte che si era lasciata alla spalle. Un addio obbligato quello di Ziva David a NCIS per la volontà dell’attrice Cote de Pablo di dedicarsi ad altri progetti. Al suo posto nella serie era arrivata la biondissima Ellie Bishop, ma nessun fan si è dimenticato dell’agente del Mossad ...

Superbowl - l'anello è ancora dei Patriots E Brady raggiunge Jordan nella leggenda : Sempre loro, in un modo o nell'altro. Sempre i New England Patriots, vincitori del Super Bowl per la sesta volta in 17 anni: 13-3 ai Los Angeles Rams, con la chiusura temporanea di un cerchio perché il loro primo titolo, nel 2002, era stato conquistato nello stesso giorno e contro la stessa squadra, all'epoca situata ancora a St.Louis.Per il coach Bill Belichik e il quarterback Tom Brady sei anelli, come Michael Jordan, giocatore a cui fino a ...

Super Bowl 2019 : Sesto trionfo per i Patriots. Battuti i Rams 13-3 : Super Bowl 2019: Sesto trionfo per i Patriots. Battuti i Rams 13-3 L’appuntamento sportivo più importante dell’anno negli Stati Uniti si è concluso, come da pronostico, con la vittoria dei New England Patriots. La squadra del coach Bill Belichick (all’ottavo trionfo in carriera: sei con i Patriots, due come Defensive coordinator dei New York Giants) ha trionfato per 13-3 sui Los Angeles Rams. Si tratta del Sesto ...

Super Bowl - nella finale del campionato debuttano i primi cheerleader uomini : La finale del Super Bowl catalizza come sempre l"attenzione di milioni e milioni di americani. È uno specchietto di presentazione molto ambito dato che è l"evento sportivo più seguito dell"anno. Oltre alla finale del campionato, c"è lo show di metà partita, che ha visto la performance dei Maroon 5, e poi le pubblicità, i trailer e molto altro.Nel Super Bowl di quest"anno inoltre, andato in onda nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, per la prima ...

Super Bowl 2019 : i migliori spot pubblicitari hi-tech : È un altro tipico spot "unire il mondo' da Google. Bello, commovente ed efficace. T-Mobile T-Mobile ha realizzato varie promozioni per il Super Bowl di quest'anno. Quello che spicca tra tutti e anche ...

Super Bowl 2019 – Gisele pazza di gioia per i Patriots e per il marito Tom Brady : “non smetti mai di stupirmi” : Gisele Bundchen ed il dolce messaggio social per i Patriots e per il marito Tom Brady dopo la vittoria del Super Bowl 2019 I New England Patriots hanno battuto nella notte italiana i Los Angeles Rams 13-3 aggiudicandosi l’ambito e seguitissimo Super Bowl 2019. Grande protagonista della Super sfida di football americano, come successo in molte altre occasioni, è stato Tom Brady, cinque volte vincitore del Super Bowl. Il quarterback ...

Super Bowl - ascolti in calo : è il dato più basso dal 2009 negli USA : Telespettatori in calo anche per il 2019. L'incontro tra New England Patriots e Los Angeles Rams non ha convinto. L'articolo Super Bowl, ascolti in calo: è il dato più basso dal 2009 negli USA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Siete tutta difesa e moviola in campo. Le polemiche post Super Bowl : L’America è ripartita. I riflettori, i maxischermi e i fuochi d’artificio che hanno fatto da cornice al 53° Super Bowl si sono spenti, e le strade insolitamente deserte attorno al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta sono tornate quelle di sempre. E' una mattinata complicata per tanti, a quel che si dic

Roma : John Malkovich al Colosseo per lancio sfida Super Bowl : Roma – È andato in onda la notte scorsa il teaser della cinquantatreesima edizione del Super Bowl, prodotto da Cbs Sports per ‘The Great Game’, la finale di campionato della National Football League. Protagonista d’eccezione quest’anno e’ stato il Colosseo, accanto al pluripremiato John Malkovich, alla sua seconda performance per l’apertura della sfida che ha visto la squadra dei New England Patriots ...

Sean McVay perde la finale del Superbowl : sarà Veronika Khomyn a consolarlo : Sean McVay è un allenatore di football americano e attualmente ricopre il ruolo di capo-allenatore dei Los Angeles Rams della National Football League, NFL americana. Nella notte, però, la squadra di ...

Super Bowl 2019 - lo spot del Washington Post sulla libertà di stampa - : "Sapere ci rende liberi" è lo slogan lanciato alla fine del video e accompagnato dal nuovo motto del giornale "Democracy Dies in Darkness". Fra le immagini, il ricordo di tre reporter catturati o ...