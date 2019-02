Stato dell'Unione : Trump parlerà di muro - ma anche di commercio ed economia : Stacy Abrams, 45 anni, è salita alla ribalta politica lo scorso autunno durante la campagna elettorale per il posto di governatore in Georgia, quando per appena 50mila voti non ha ottenuto la guida ...

Stato dell'Unione : muro - commercio ed economia nel discorso di Trump : Trump metterà in risalto la forza dell'economia statunitense e parlerà dei negoziati commerciali con la Cina, arrivati a un punto decisivo. Probabilmente, Trump incontrerà l'omologo Xi Jinping alla ...

Recruiting day Ferrovie dello Stato : candidature entro il 6 febbraio : Ultime ore per candidarsi al Recruiting Day di Ferrovie dello Stato. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 di mercoledì 6 febbraio, successivamente i candidati selezionati verranno convocati per partecipare ad una giornata di assessment in programma il 20 febbraio a Roma. L'iniziativa del Gruppo FS, opportunamente divulgata anche attraverso i canali social con un ulteriore remind pubblicato proprio nella ...

Revocata la sospensione della scorta a Ruotolo : "Lo Stato continuerà a proteggerlo" : Il giornalista Sandro Ruotolo "continuerà a essere protetto dallo Stato". L'annuncio è Stato dato da Paolo Borrometi, cronista siciliano che vive sotto scorta per le minacce subite dalla mafia, conversando con i giornalisti a margine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria di Palermo, concessagli dal sindaco Leoluca Orlando."Posso darvi una buona notizia: ho sentito qualche minuto fa Sandro e mi ha detto che ...

Sono Stato povero - ma mai un poveraccio. Storia della dignità che non ha prezzo : Mentre si festeggia la sconfitta della povertà dal balcone, e la Santanché insegna ai nostri bambini che conta solo il denaro, io che Sono stato povero davvero, vi racconto cos'è la dignità e perché il Reddito di Cittadinanza la calpesta.Continua a leggere

Ucraina - Yulia Tymoshenko accusa il capo dello Stato Petro Poroshenko di compravendita di voti : Il candidato alla presidenza dell'Ucraina Yulia Tymoshenko ha accusato l'attuale capo dello Stato Petro Poroshenko di compravendita di voti, richiedendo al dicastero dell'Interno di aprire un'indagine ...

Vercelli - dà fuoco all'auto dell'ex : grave una 40enne - lui arreStato : E' accaduto oggi 4 febbraio a Vercelli, in Piemonte, dove una donna di 40 anni, Simona Rocca è stata aggredita nel parcheggio del centro commerciale dove lavora, sulla tangenziale ovest della città. Dopo aver parcheggiato l'auto per recarsi al lavoro, la donna è stata assalita improvvisamente; ad aggredirla un uomo di circa 50 anni, Mario D'Uonno, ex guardia giurata con precedenti di "stalking", con il quale in passato aveva avuto una relazione ...

Reggina-Catanzaro : ferma risposta della Questura di Reggio Calabria dopo i tafferugli del fine partita. Un tifoso arreStato e un altro denunciato : “Non è tollerabile che una bella cornice di pubblico per un evento sportivo di grande richiamo venga turbata per volontà di pochi facinorosi. Tolleranza zero verso questi episodi che saranno opportunamente sanzionati. Gli appassionati devono poter assistere allo spettacolo del calcio in piena sicurezza e trascorrere in assoluta serenità una domenica di sport. Il mio ringraziamento, invece, va a quella parte di tifoseria che ha mantenuto ...

Torino : 4800 euro il risarcimento dello Stato a una vittima di violenza sessuale : Quanto vale, in termini di risarcimento economico, la vita, la giovinezza, il danno morale, esistenziale e fisico che subisce una vittima di stupro? 4800 euro; sembra incredibile, eppure è questa la cifra stabilita dallo Stato italiano, un’elemosina indecorosa che dovrebbe bastare a indennizzare chi ha subito violenza sessuale. Un risarcimento assolutamente ingiusto. Ecco perché è Stato chiesto alla Corte di Giustizia europea di pronunciarsi ...

Vercelli - sperona l'auto dell'ex e le dà fuoco : arreStato - lei è grave : Secondo quanto riferiscono i sanitari, la donna ha riportato ustioni sul 45% del corpo , al volto, al collo, al dorso alla parte posteriore delle gambe, , di cui il 10% di terzo grado. Vercelli, ...

Alluvione Molise : chiesto al Governo il riconoscimento dello Stato emergenza : La Giunta regionale del Molise con propria delibera ha formalizzato il provvedimento di riconoscimento dello stato di emergenza dovuto al maltempo che ha interessato le province di Campobasso e Isernia il 19 e 20 novembre 2018. La stima dei danni accertati dalle due Amministrazioni provinciali, dai Comuni e dal Consorzio di bonifica di Venafro (Isernia), ammonta a circa 15 milioni di euro. L’Esecutivo guidato da Donato Toma ha dunque ...

Trovato il relitto dell'aereo di Emiliano Sala - avviStato un corpo : Londra - Un primo corpo umano è stato individuato oggi fra i rottami del piccolo aereo da turismo inabissatosi nei giorni scorsi nella Manica con a bordo il calciatore argentino Emiliano Sala , in via ...

Emiliano Sala - avviStato un corpo nel relitto dell'aereo Le ricerche : Un corpo umano è stato individuato lunedì tra i rottami del piccolo aereo da turismo inabissatosi nei giorni scorsi nella Manica con a bordo il calciatore argentino Emiliano Sala e il pilota David ...

Emiliano Sala - avviStato un corpo nel relitto dell’aereo Le ricerche : Dopo il ritrovamento dei resti del Piper su cui viaggiava il calciatore argentino, è stato rinvenuto un primo corpo umano nelle acque della Manica. La notizia dall’Air Accident Investigation Branch dell’isola di Guernsey