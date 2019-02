STASERA IN TV | i programmi televisivi di martedì 5 febbraio 2019

STASERA in tv : programmi tv di martedì 5 febbraio 2019 : Sport in tv . Alle 19.00 Marsiglia-Bordeaux , Ligue 1, su DAZN; alle 20.30 Feralpisalò-Vicenza , Coppa Italia Serie C, su SPORTITALIA e alle 20.45 Newport County-Middlesbrough , FA Cup, su DAZN. ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 5 febbraio 2019 - : ...57 Tg5 prima pagina 20:00 Tg5 20:39 Meteo.it 20:40 Striscia la notizia La voce dell'inconsistenza 21:21 Buona giornata - Film × TRAILER TRAMA Questo Film racconta la cronaca di una giornata, in ...

Programmi TV di STASERA - martedì 5 febbraio 2019. Sanremo e non solo : Tim Curry in It Rai1, ore 20.45: 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo – Prima Serata Una sola categoria e ventiquattro sfidanti per l’edizione numero 69 del Festival di Sanremo: è la principale innovazione fortemente voluta dal Direttore Artistico Claudio Baglioni. Sul palco del Teatro Ariston ci saranno infatti i 22 Artisti scelti dalla Commissione musicale oltre ai 2 vincitori di Sanremo Giovani, che nelle serate del 20 e 21 ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di lunedì 4 febbraio 2019 : Ecco come sempre le anticipazioni sulla programmazione televisiva della serata di oggi, lunedì 4 febbraio 2019: Su Rai 1 ultimo appuntamento con la fiction La Compagnia del cigno con Anna Valle, Michele Bravi, Francesca Cavallin e Giorgio Pasotti. Rai 2 propone il secondo appuntamento con C’è…, dedicato a Roberto Benigni. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Riccardo Iacona conduce le inchieste di Presadiretta. Canale 5 ...

Programmi TV di STASERA - lunedì 4 febbraio 2019. Su Rai2 «C’è Benigni» : Roberto Benigni Rai1, ore 21.20: La compagnia del cigno - 1^Tv – Ultimi Episodi Fiction di Ivan Cotroneo del 2018, con Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci. Prodotta in Italia. Un Padre: Il concerto di fine anno si avvicina e Sarah fa di tutto per non perdere la sua borsa di studio. Robbo è stato scelto come solista ed è in ansia per questo, mentre ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 4 febbraio 2019 - : ...15 Provincia capitale 23:15 Speciali Storia Beniamino Placido la cultura accesa Mediaset Extra 20:30 L'isola dei Famosi 0:35 Striscia la notizia La voce dell'inconsistenza Tv 2000 19:00 Sport 2000 19:...

Programmi TV di STASERA - lunedì 4 febbraio 2019. Su Rai2 «C’è Benigni» : Roberto Benigni Rai1, ore 21.20: La compagnia del cigno - 1^Tv – Ultimi Episodi Fiction di Ivan Cotroneo del 2018, con Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci. Prodotta in Italia. Un Padre: Il concerto di fine anno si avvicina e Sarah fa di tutto per non perdere la sua borsa di studio. Robbo è stato scelto come solista ed è in ansia per questo, mentre ...

'L'incredibile Hulk' - 'L'isola dei famosi' e 'The Good Doctor' : i programmi STASERA in tv : La7 Non è l'Arena - 20.35 Programma di approfondimento su fatti di cronaca e politica condotto da Massimo Giletti. Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel - 21.15 Un'appassionante gara tra albergatori. Viaggiare ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di domenica 3 febbraio 2019 : Ecco le anticipazioni sulla programmazione televisiva di STASERA, domenica 3 febbraio 2019: Su Rai 1 alle ore 20.35 Fabio Fazio è alla guida del consueto appuntamento col talk Che tempo che fa, con ospiti Roberto Fico e Claudio Baglioni. Rai 2 dedica la serata al debutto della seconda stagione del telefilm The Good Doctor (episodio 2×01 – Un giorno saremo felici, 2×02 – Il compromesso) con Freddie Highmore. Su Rai 3 Gloria Guida ...

STASERA in tv : programmi tv di domenica 3 febbraio 2019 : ... Genoa-Sassuolo sui canali SKY; alle 18.00 Inter-Bologna su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT , canale 251, ed infine alle 20.30 il match clou Roma-Milan su SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 3 febbraio 2019 - : Canale 5 19:57 Tg5 prima pagina 20:00 Tg5 20:39 Meteo.it 20:40 Paperissima Sprint 21:20 L'isola dei Famosi 0:50 Tiki Taka Il calcio è il nostro gioco Italia 1 19:00 Sport Mediaset 19:30 C.S.I. New ...

Programmi TV di STASERA - sabato 2 febbraio 2019. Baglioni ospite a Che tempo che fa : Claudio Baglioni Rai1, ore 20.35: Che tempo Che Fa ospite della puntata il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. Interverrà anche Fiammetta Borsellino figlia del magistrato Paolo Borsellino rimasto vittima della strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992 a Palermo. Fazio intervisterà poi il direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di Sanremo, Claudio Baglioni. Tra gli ospiti, anche Fabio De Luigi e Valentina ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di sabato 2 febbraio 2019 : Anticipazioni sulla programmazione televisiva di sabato 2 febbraio 2019: Rai 1 dedica la serata all’intrattenimento con la terza puntata dello show Ora o mai più, presentato da Amadeus. Su Rai 2 serata a base di telefilm con un episodio di NCIS L.A. e due episodi di Swat, in prima tv. Su Rai 3 alle 20.15 andrà in onda il consueto appuntamento con Le parole della settimana, seguito alle 21.40 dal film Eddie the Eagle – Il coraggio della follia ...

Programmi Tv STASERA 2 Febbraio Onda su Rai - Mediaset - La7 : Sport Redazione Costiera - 27 Gen 2019 Torna oggi alle 11.30 la Coppa del Mondo di sci femminile con la discesa libera a Garmisch. Coppa del Mondo di sci Live: Discesa Libera femminile Garmisch... ...