Stadio Roma | Raggi | “Progetto da un miliardo di euro di investimenti Amministrazione a

ilfattoquotidiano

: It's all square at the Stadio Olimpico Il Diavolo porta a casa un punto da Roma #RomaMilan 1-1 - acmilan : It's all square at the Stadio Olimpico Il Diavolo porta a casa un punto da Roma #RomaMilan 1-1 - acmilan : The Rossoneri clinch a draw at the Stadio Olimpico: Piatek scores again! Here's the match report ????… - SerieA : Il Big Match di questa giornata! La Roma deve riprendersi dal brutto colpo in Coppa Italia mentre il Milan cerca la… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) “Losi fa e i proponenti potranno aprire i cantieri entro l’anno, questo mi sembra un bel dato. Un progetto molto ambizioso che porterà undi, lavoro, benessere e riqualificazione di un’area degradata”. Lo ha detto la sindaca di, Virginia, nel corso della conferenza stampa in Campidoglio sul parere del Politecnico di Torino sullodella As. “Non ero obbligata a chiedere questo parere – ha spiegato – visto che anche la Procura aveva dato delle rassicurazioni sul progetto, tuttavia avevo l’esigenza di verificare che tutti gli ok ricevuti dal progetto portassero reali benefici ai cittadini. Questo parere esterno rassicura e conferma questo dato e in qualche modo il via libera ci conferma che le modifiche al progetto andranno a impattare in senso positivo per la città”.L'articolo ...