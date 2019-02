Stadio Roma | Di Maio | grande Virginia

Virginia Raggi : "Il nuovo Stadio della Roma si farà" : Dopo il parere positivo da parte del Politecnico di Torino, oggi Virginia Raggi ha fatto sapere che il nuovo stadio si farà. Il sindaco di Roma ha dato la notizia nel corso di una conferenza stampa sui flussi di traffico tenuta in Campidoglio. "Lo stadio si fa", questo il messaggio apparso sul maxi

Raggi : lo Stadio della Roma si fa - ok ai cantieri entro anno : Roma , 5 feb., askanews, - 'Lo stadio della Roma si fa e i proponenti se vogliono potr anno aprire i cantieri già entro l' anno '. Lo ha assicurato la sindaca di Roma Virginia Raggi presentando in ...

Stadio Roma - Raggi : “Progetto da un miliardo di euro di investimenti. Amministrazione a favore di opere utili” : “Lo Stadio si fa e i proponenti potranno aprire i cantieri entro l’anno, questo mi sembra un bel dato. Un progetto molto ambizioso che porterà un miliardo di investimenti, lavoro, benessere e riqualificazione di un’area degradata”. Lo ha detto la sindaca di Roma , Virginia Raggi , nel corso della conferenza stampa in Campidoglio sul parere del Politecnico di Torino sullo Stadio della As Roma . “Non ero obbligata a ...

Stadio della Roma - la sindaca : 'Si farà - cantieri aperti tra un anno' : Si farà il nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle. I cantieri potranno aprire entro l'anno. Lo ha detto la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, nella conferenza stampa in cui è stato presentato lo ...

La sindaca Raggi annuncia : 'Lo Stadio Paolo Rosi torna ai romani' : 'Questo -aggiunge- era uno dei traguardi più importanti che volevamo Raggi ungere perché era dimenticato e, visto che lo sport deve essere per tutti, non potevamo accettare che ci fosse un impianto ...

Roma - Baldissoni : “Possiamo lavorare alla costruzione del nuovo Stadio” : Roma Baldissoni – Dopo le parole della Raggi, sono arrivate anche quelle del vicepresidente esecutivo della Roma. Mauro Baldissoni, ha infatti parlato al termine della conferenza convocata in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi per la presentazione del parere del Politecnico di Torino sulla viabilità in zona Tor di Valle, area dove sorgerà il nuovo stadio […] L'articolo Roma, Baldissoni: “Possiamo lavorare alla costruzione ...