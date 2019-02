Spreco alimentare | nella spazzatura di casa finisce oltre la metà di tutto il cibo

Combattere lo Spreco alimentare - la chiave per tutelare l’ambiente : La principale causa di spreco alimentare è la sovrapproduzione di eccedenze;ad ogni incremento di fabbisogno, corrisponde un aumento maggiore di offerte e consumi, innescando la crescita dello spreco (+3,2% ogni anno). A questo, si associa l’aumento delle disuguaglianze (anche in Italia): nel mondo, 815 milioni di persone soffrono la fame e 2 miliardi la malnutrizione, mentre vi sono quasi 2 miliardi di persone in sovrappeso. In Italia, per ...

Giornata nazionale contro lo Spreco alimentare : ecco il decalogo che aiuta ad evitare di buttare il cibo : Fare la lista della spesa, leggere attentamente la scadenza sulle etichette, verificare quotidianamente il frigorifero dove i cibi vanno correttamente posizionati, effettuare acquisti ridotti e ripetuti nel tempo, privilegiare confezioni adeguate, scegliere frutta e verdura con il giusto grado di maturazione, preferire la spesa a km 0 e di stagione che garantisce una maggiore freschezza e durata, riscoprire le ricette degli avanzi, dalle ...

Lo Spreco alimentare in Italia vale quasi un punto di Pil : L'Osservatorio Waste Watcher di Last Minute Market / Swg sull'Economia circolare e la sostenibilità racconta i diversi modi in cui proviamo a evitare di buttar via soldi e cibo: 7 Italiani su 10 ...

Spreco alimentare - in Italia vale 15 miliardi di euro : Oltre 15 miliardi di euro in alimenti dilapidati ogni anno dagli Italiani , che così facendo gettano alle ortiche lo 0,88% del PIL , sempre più spesso all'interno delle mura domestiche: qui, infatti, ...

Prevenzione dello Spreco alimentare : il food waste vale 15 miliardi : Quasi un punto di Pil (0,88%). Per un valore di 15 miliardi di euro, cioè la somma dello spreco alimentare di filiera, tra produzione e distribuzione, stimato in oltre 3 miliardi (21,1% del totale), e del food waste domestico reale, cioè quello misurato nelle case degli italiani attraverso il test dei Diari di Famiglia, che rappresenta quindi i 4/5 dello spreco complessivo di cibo in Italia e vale 11,8 miliardi. I dati sono stati diffusi in ...

Giornata nazionale contro lo Spreco alimentare : 7 italiani su 10 lo hanno ridotto : Svolta a tavola con oltre sette italiani su dieci (71%) hanno diminuito o annullato gli sprechi alimentari adottando nell’ultimo anno strategie che vanno dal ritorno in cucina degli avanzi ad una maggiore attenzione alla data di scadenza, ma anche la richiesta della doggy bag al ristorante e la spesa a chilometri zero dal campo alla tavola con prodotti più freschi che durano di più. E’ quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in ...

Spreco alimentare - il cibo buttato ci costa quasi un punto di Pil : Domani si celebra la 6° Giornata Nazionale per la Prevenzione dello Spreco alimentare, indetta dal Ministero dell'Ambiente con la campagna Spreco Zero e l'Università di Bologna - Distal attraverso il ...

Giornata contro lo Spreco alimentare : cosa possiamo fare per limitarlo - : Da una spesa più ridotta ma ripetuta nel tempo alla scelta dei prodotti a chilometro zero, le possibilità sono diverse per arginare un fenomeno che ogni anno in Italia destina alla spazzatura 16 ...

Spreco alimentare - i surgelati sono virtuosi : se ne getta il 2 - 5% : Roma, 30 gen., askanews, - Nell'ultimo anno, in Italia, è stato sprecato cibo per un valore complessivo di 8,5 miliardi di euro, 0,6% del PIL nazionale,. Gli sprechi si concentrano soprattutto a ...

Giornata contro lo Spreco alimentare - Fondazione Barilla : “Dall’Italia segnali positivi - solo il 2% del cibo viene perso prima di venderlo ma a casa ne gettiamo 65 kg l’anno” : Ogni anno sprechiamo 1,3 miliardi di tonnellate di cibo all’anno (1/3 della produzione mondiale). Entro il 2030 saliremo a circa 2,1 miliardi di tonnellate[1] (+61,5% rispetto a oggi), con ulteriori danni a livello sociale, economico e ambientale. Quando parliamo di spreco alimentare parliamo sia di cibo perso (Food Loss) che sprecato (Food Waste). Il primo è quello che si ferma nelle prime fasi della filiera produttiva, prima di essere venduto. ...

Gli studenti in prima linea contro lo Spreco alimentare : Prato, i prodotti in scadenza il 10 aprile verranno consegnati alla Mensa La Pira e all'Emporio della Solidarietà. Una campagna per il risparmio energetico

Pisa. Rete solidale contro Spreco alimentare in favore di chi ha bisogno : “Ringrazio tantissimo le associazioni di categoria che si stanno impegnando per creare una Rete solidale di commercianti di cui il

NUMBER 1/ Con Banco Alimentare nel primo hub di quartiere a Milano contro lo Spreco : NUMBER 1 Logistics Group ha fornito gratuitamente un furgone per la raccolta dei prodotti alimentari all'interno di un progetto presentato oggi a Milano

