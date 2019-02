Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Lunedì 4 febbraio il differenziale ha aperto a quota 259, in leggero rialzo rispetto alla chiusura a 258 punti di venerdì 1 febbraio

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Venerdì 1 febbraio il differenziale ha aperto a 246 punti, in leggero rialzo rispetto alla chiusura a 244 punti di giovedì 31 gennaio

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Giovedì 31 gennaio apertura in lieve calo a 239. Mercoledì 30 gennaio il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 240 punti base rispetto alla chiusura a 243 di martedì 29

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Mercoledì 30 gennaio apertura stabile a 244 punti base, rispetto ai 243 della chiusura del giorno precedente

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Martedì 29 gennaio apertura in lieve rialzo a 246,8. Lunedì 28 gennaio il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 246 punti base

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Lunedì 28 gennaio apertura in lieve calo a 244. Venerdì 25 gennaio il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 245 punti base

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Venerdì 25 gennaio il differenziale ha aperto a 247 punti, dato pressoché stabile rispetto alla chiusura a 248 punti di giovedì 24

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Giovedì 24 gennaio il differenziale ha aperto a 252 punti, in lieve rialzo rispetto alla chiusura a 251 punti di mercoledì 23

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Mercoledì 23 gennaio apertura in lieve rialzo a 252. Martedì 22 gennaio il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 250 punti base, in linea con la chiusura di lunedì 21

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Martedì 22 gennaio apertura in lieve rialzo a 252,2. Lunedì 21 gennaio il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 250 punti base, di poco superiore rispetto alla chiusura a 247 di venerdì 18

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Lunedì 21 gennaio apertura invariata a 247 punti base. Il differenziale tra Btp e bund venerdì aveva chiuso la scorsa settimana alla stessa soglia, sui minimi da settembre 2018

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Venerdì 18 gennaio apertura in lieve calo a 250 punti. Giovedì 17 gennaio il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 252 punti base, in leggero calo rispetto alla chiusura a 253 di mercoledì 16

Spread oggi in Italia - l'andamento del differenziale Btp-Bund - : Giovedì 17 gennaio apertura stabile a 253,9. Mercoledì 16 gennaio il differenziale tra Btp e Bund aveva chiuso a 253 punti base, in forte calo rispetto alla chiusura a 267 di martedì 15

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Mercoledì 16 gennaio apertura in calo a 262 punti. Martedì 15 gennaio il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 267 punti base