Spazio | l’ESA prepara gli astronauti alle future passeggiate sulla Luna | primi test per

(Di martedì 5 febbraio 2019) Sono passati 50 anni dultime missioni con equipaggio, ma l’interesse per il nostro satellite ora è stato rilanciato da tutte le agenzie spaziali. Si sa che la NASA stando la sua missione per il 2020, che la Cina ha recentemente raggiunto il lato nascosto dellacon Chang-e 4 e che Israele sta per lanciare una navicella spaziale, Bereshit, che si poseràsuperficiere. L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) non poteva di certo perdersi la festa ed è per questo che ha iniziato are la prossima generazione diad andare. Perché per sviluppare il modo più efficiente e sicuro per tornare, tutto iniziaTerra.Glieuropei e gli esperti dispaziali si stannondo al futuro dell’esplorazionere con supporti elettronici, strumenti geologici e protocolli scientifici migliori. Già a ...