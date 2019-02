Snowboard : Roland Fischnaller strepitoso argento nel PSL. Nella sfida generazionale trionfa un mostruoso Loginov : Una vera e propria sfida generazionale. Venti anni di differenza: un italiano che ha fatto la storia nell’ultimo decennio di questo sport, un russo che è pronto a riscriverla, mettendo un primo grande tassello in questi Mondiali di Snowboard in quel di Park City. Dmitry Loginov è davvero stellare in terra statunitense: il Millenial fa due su due e, dopo aver trionfato ieri nel PGS si impone anche nel PSL, centrando una clamorosa doppietta. ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Roland Fischnaller è il migliore nelle qualificazioni del PSL. Avanzano anche March - Bagozza e Ochner : Quattro azzurri su cinque superano le qualificazioni del PSL dei Mondiali di Snowboard a Park City (USA). Il grande protagonista è Roland Fischnaller che timbra il miglior tempo in 1:18.68. Il veterano azzurro ha dimostrato ancora una volta la sua classe, reagendo al meglio dopo la delusione di ieri nel gigante e facendo subito la differenza in slalom, con una prestazione che lo pone di diritto tra i favoriti per la gara. Alle sue spalle si ...

Snowboard - Mondiali 2019 : l’Italia può sognare in grande nel PGS maschile - Roland Fischnaller ed Edwin Coratti pronti a ripetersi : l’Italia potrà davvero sognare in grande nel PGS maschile dei Mondiali di Snowboard. A Park City (USA) gli azzurri sono pronti a lasciare il segno e a ripetere le grandi prestazioni che li hanno resi protagonisti nelle ultime due tappe di Coppa del Mondo. Si partirà alle 17.00 ora italiana con le qualificazioni e poi alle 21.00 la lotta per le medaglie entrerà nel vivo con le finali. I due atleti di punta saranno Roland Fischnaller ed Edwin ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Guida Benjamin Karl - secondo Roland Fischnaller : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà i migliori atleti del circuito sfidarsi attraverso nove tappe, dall’Italia alla Germania, passando anche per Cina e Corea del Sud. Il detentore della sfera di cristallo è lo svizzero Nevin Galmarini, che ha conquistato anche l’oro alle ultime Olimpiadi e partirà come favorito per ripetersi. Uno dei suoi principali rivali sarà il veterano azzurro Roland Fischnaller, che a 38 anni è ancora ...

Snowboard - Coppa del Mondo Bad Gastein 2019 : prima tappa per il PSL - Roland Fischnaller vuol continuare a sognare : Si apre il programma per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo in questo 2019. Il primo appuntamento dell’anno va in scena in Austria, a Bad Gastein, dove sarà protagonista il PSL, all’esordio in stagione dopo i due PGS tra Carezza e Cortina d’Ampezzo. L’Italia si è esaltata nelle tappe di casa e ora va a caccia di conferme anche nella specialità non olimpica. Il più atteso è sicuramente Roland ...

Snowboard - Coppa del Mondo Bad Gastein 2019 : i convocati dell’Italia. Roland Fischnaller e Nadya Ochner a caccia di un altro successo : Domani la Nazionale italiana di Snowboard parallelo si ritroverà a Sesto di Pusteria per completare la preparazione in vista del ritorno in gara a Bad Gastein (Austria), dove martedì 8 e mercoledì 9 gennaio si svolgerà la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo. Il programma prevede il primo giorno il PSL e il secondo il team event. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato nove azzurri. In campo maschile la punta sarà Roland ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018-2019 : Roland Fischnaller e Nadya Ochner fanno volare l’Italia : Non ci si poteva attendere inizio migliore. Prime due tappe di Coppa del Mondo per quanto riguarda lo Snowboard parallelo e subito due vittorie per l’Italia che si è esaltata sulle nevi di casa. Nella specialità olimpica del PGS, dove gli azzurri negli ultimi anni avevano fatto un po’ di fatica rispetto al PSL, tra Carezza e Cortina d’Ampezzo sono arrivati i trionfi di Roland Fischnaller e Nadya Ochner. Il veterano della ...

Snowboard alpino - Coppa del Mondo Cortina 2018 : parla Roland Fischnaller. L’azzurro : “Era il momento di spingere e l’ho fatto” : Roland Fischnaller scrive un’altra pagina di storia dello Snowboard alpino azzurro trionfando nel gigante parallelo di Cortina: l’azzurro parte bene sin dalle qualifiche, ottenendo il secondo crono, poi è perfetto nella fase ad eliminazione diretta, battendo nell’ordine l’altro azzurro Mirko Felicetti, il russo Dmitry Sarsembaev, l’austriaco Benjamin Karl, ed infine l’elvetico Nevin Galmarini. Salgono così a ...

Snowboard – Che spettacolo Roland Fischnaller : l’azzurro si impone nel gigante parallelo di Cortina : L’Italia trionfa ancora nel parallelo: Roland Fischnaller vince il gigante parallelo di Cortina Una vittoria al bacio, quello che Roland Fischnaller stampa in diretta tv sulle labbra della fidanzata. Lo Snowboard regala un altro trionfo all’Italia ed è quello del campione altoatesino che si impone nel gigante parallelo di Cortina due giorni dopo il successo Nadya Ochner a Carezza. Nella seconda tappa italiana consecutiva ...

Snowboard - ROLANDA FISCHNALLER COME IL VINO! Trionfa in PGS a Cortina a 38 anni! Sconfitto Galmarini in finale! : Un’altra gara straordinaria, un altro campione olimpico battuto e un altro azzurro sul gradino più alto del podio. Dopo la vittoria di Nadya Ochner a Carezza, oggi è Roland FISCHNALLER a Trionfare nel PGS di Cortina d’Ampezzo, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. Il veterano azzurro non conosce limiti e a 38 anni conquista la 15ma vittoria in carriera nel massimo circuito, nonostante i ...

Snowboard - Coppa del Mondo Cortina 2018 : Roland Fischnaller e Nadya Ochner brillano nelle qualificazioni - quattro azzurri alle fasi finali : Saranno quattro gli azzurri che alle 17.00 gareggeranno nelle fasi finali del PGS di Cortina d’Ampezzo, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. In ambito femminile ottiene il pass Nadya Ochner, che dopo la straordinaria vittoria a Carezza, parte subito bene anche qui e timbra il quarto tempo in 1:21.34. L’azzurra agli ottavi affronterà la cinese Ruxin Zang, ma si trova però dalla stessa parte ...

Snowboard - PGS Carezza 2018 : vittoria dello sloveno Tim Mastnak. Aaron March e Roland Fischnaller escono ai quarti : Lo sloveno Tim Mastnak si impone nel PGS di Carezza, gara inaugurale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. Per questo atleta 27enne si tratta della seconda vittoria nel circuito dopo quella ottenuta lo scorso marzo a Scuol. Mastnak ha dominato la finale, superando per 73 centesimi l’austriaco Benjamin Karl, mentre in semifinale si era imposto sull’altro austriaco Sebastian Kislinger, che ha chiuso poi al terzo posto battndo ...