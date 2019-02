Snowboard - Mondiali 2019 : nel PSL femminile vittoria dell’elvetica Julie Zogg - fuori agli ottavi Nadya Ochner : L’elvetica Julie Zogg vince lo slalom parallelo dei Mondiali Snowboard in corso a Park City: negli States la svizzera si mette al collo la medaglia d’oro superando nella big final l’ucraina Annamari Dancha per 0″85, mentre il bronzo va alla tedesca Ramona Theresia Hofmeister, che nella small final supera per 0″90 la russa Maria Valova. I due successi sono arrivati sul tracciato blu, apparso il più rapido per tutta ...

Mondiali Snowboard - slittano le qualificazioni del big air maschile a causa maltempo : maltempo a Park City, slittano alle 20 le qualificazioni del big air maschile ai Mondiali con quattro italiani nella start list maltempo a Park City: al Canyons Village le difficili condizioni meteo hanno indotto gli organizzatori a far slittare alle ore 20 le qualificazioni del big air maschile ai Mondiali di Snowboard. Alle 17.45 ora italiane (le 9.45 locali) sarebbe dovuta scattare la heat 1 con due italiani in pista, Nicola Liviero ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Roland Fischnaller è il migliore nelle qualificazioni del PSL. Avanzano anche March - Bagozza e Ochner : Quattro azzurri su cinque superano le qualificazioni del PSL dei Mondiali di Snowboard a Park City (USA). Il grande protagonista è Roland Fischnaller che timbra il miglior tempo in 1:18.68. Il veterano azzurro ha dimostrato ancora una volta la sua classe, reagendo al meglio dopo la delusione di ieri nel gigante e facendo subito la differenza in slalom, con una prestazione che lo pone di diritto tra i favoriti per la gara. Alle sue spalle si ...

LIVE Snowboard - PSL Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri a caccia delle medaglie guidati da Fischnaller : Buonasera e benvenuti alla seconda giornata dedicata allo Snowboard parallelo per quanto riguarda i Mondiali di Park City (Stati Uniti). Oggi va in scena la specialità non olimpica (lo è stata per Sochi 2014), quella del PSL, lo slalom. L’Italia, dopo la delusione di ieri, con nessun azzurro nella top-5, va a caccia di un pronto riscatto. Ci proverà a trascinare la squadra tricolore sicuramente il veterano e capitano da anni: Roland ...

LIVE Sport - DIRETTA martedì 5 febbraio : notizie in tempo reale - Mondiali di sci e Snowboard il piatto forte : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport di martedì 5 febbraio. Il piatto forte, ovviamente, sarà garantito dai Mondiali di sci alpino di Are. SI assegna il primo titolo, il supergigante femminile, con la nostra Sofia Goggia che cercherà di opporsi a Mikaela Shiffrin e alle temibili austriache. Non mancherà, poi, lo spettacolo dello snowboard con gli italiani che cercano altre medaglie ai Mondiali di Park City. Per il calcio ...

Mondiali Snowboard – Italia senza medaglie nel gigante parallelo : Coratti fuori ai quarti : Mondiali, Coratti fuori ai quarti: è settimo nel gigante parallelo. Ochner si ferma agli ottavi della gara femminile Non arrivano medaglie per l’Italia nel gigante parallelo disputato ai Mondiali di Snowboard. Edwin Coratti è il migliore degli azzurri e si ferma ai quarti di finale contro il giovane russo Dmitry Loginov: il 27enne delle Fiamme Oro prova ad attaccare subito per sorprendere il rivale, ma va fuori linea e cade ...

Snowboard oggi (5 febbraio) - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : oggi (martedì 5 febbraio) si svolgeranno le gare di PSL e Big Air dei Mondiali 2019 di Snowboard a Park City (USA). Dopo il gigante di ieri, nella giornata odierna si completerà il programma del parallelo di questa rassegna iridata con lo slalom. Alle 17.00 ora italiana si svolgeranno le qualificazioni del PSL, mentre alle 21.00 le finali. Inizieranno poi le gare acrobatiche con il Big Air, che dalle 17.40 proporrà le qualificazioni, mentre ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Dmitry Loginov vince a Park City - settimo Edwin Coratti : Un Millenial in trionfo in quel di Park City. In terra statunitense è andato in scena oggi il Mondiale per quanto riguarda il PGS di Snowboard parallelo e, alla seconda partecipazione iridata in carriera, Dmitry Loginov, russo classe 2000, è riuscito a conquistare la medaglia d’oro. Una vittoria davvero fatta di gran classe: potrebbe essere sbocciato oggi il nuovo fenomeno della disciplina. Due podi in carriera, entrambi però nello slalom. ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Selina Joerg campionessa del mondo! Battuta Soboleva - fuori subito Ochner : L’assenza di Ester Ledecka si è fatta sicuramente sentire: la ceca, dominatrice dell’ultimo quadriennio che si è concluso con il trionfo di PyeongChang, vista la contemporaneità, ha deciso di preferire i Mondiali di sci alpino. Tutto molto aperto dunque per quanto riguarda la competizione iridata dello Snowboard parallelo al femminile, dove oggi, in quel di Park City (USA), si è assegnato il titolo del PGS. A trionfare è stata la ...

Snowboard - Mondiali 2019 : nel PGS avanzano tre azzurri. Bene Coratti - ci sono anche March e Ochner : Tre su cinque. Nadya Ochner, Aaron March ed Edwin Coratti avanzano alle fasi finali del PGS dei Mondiali di Snowboard parallelo in quel di Park City (Stati Uniti). L’Italia dunque avrà tre carte da giocare dagli ottavi di finale per andare a caccia di una medaglia che manca dall’edizione di Stoneham 2013 (argento per Roland Fischnaller). Il compito degli azzurri sarà tutt’altro che facile. Nella qualifica dominata in lungo e in ...

LIVE Snowboard - PGS Mondiali 2019 in DIRETTA : gli azzurri vogliono giocarsi una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del PGS dei Mondiali 2019 di Snowboard a Park City (USA). L’Italia, dopo le tre medaglie conquistate nelle gare del cross, è pronta ad essere ancora protagonista in questa rassegna iridata e salire sul podio anche in quelle di parallelo. Al maschile potremo sognare in grande con atleti del calibro di Roland Fischnaller ed Edwin Coratti, vincitori rispettivamente a Cortina e Rogla in Coppa del Mondo, oltre ...

Snowboard - Mondiali 2019 : domani si assegnano i titoli nel Big Air - l’Italia punta su Alberto Maffei : domani andranno in scena le gare del Big Air ai Mondiali di Snowboard a Canyons (USA). l’Italia sarà presente con quattro atleti al maschile e l’obiettivo sarà quello di avere un nostro portacolori in finale. La punta azzurra sarà Alberto Maffei, che dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018, vorrà essere protagonista in questa rassegna iridata. Il 23enne trentino in questa stagione ha ottenuto un decimo posto a Modena e proverà a ...

Snowboard - Mondiali 2019 : nel PGS femminile pronostico apertissimo. Nadya Ochner ci prova per il podio : Due anni fa in quel di Sierra Nevada non ci fu storia, con il pronostico che era chiuso alla vigilia e Ester Ledecka che si è andata a prendere il titolo, anzi, addirittura la doppietta, sulle nevi spagnole. Ora si riparte, di nuovo in palio le medaglie per quanto riguarda il gigante parallelo ai Mondiali di Snowboard in quel di Park City (USA), ma questa volta non ci sarà la ceca dominatrice dell’ultimo quadriennio: la campionessa ...