Sky Cinema Hits si unisce alla campagna Safer Internet Day

Martedi 5 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : John WickJohn Wick, ex killer professionista, ha lasciato la mala per sposarsi con Helen, ma dopo pochi anni sua moglie muore di malattia. Al funerale, il suo vecchio collega Marcus gli fa le condoglianze, ma John e' sospettoso. Tornato a casa riceve l'ultimo regalo di Helen, un cane che la moglie gli ha lasciato perche' abbia subito qualcuno da amare. A una stazione di servizio ha un diverbio con un giovane spregiudicato e invadente, Iosef, che ...

The Post : Stasera in Prima TV su Sky Cinema : Il film diretto da Steven Spielberg con Meryl Streep e Tom Hanks, va in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su SKy Cinema Hits.

Lunedi 4 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : The PostConvinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia, Daniel Ellsberg, economista e uomo del Pentagono, divulga nel 1971 una parte dei documenti di un rapporto segreto. 7000 pagine che dettagliano l'implicazione militare e politica degli Stati Uniti nella guerra del...

Domenica 3 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : Gangster Land Jason Patric e Sean Faris in un noir sull'ascesa nel mondo del crimine del leggendario Al Capone, vista attraverso gli occhi del suo braccio destro: il pugile dilettante Jack McGurn. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo Dal regista di ’Godzilla’, uno spettacolare disaster-movie con Dennis Quaid e Jake Gyllenhaal. Gli avvertimenti di un climatologo sull’arrivo di ...

Sabato 2 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopoDal regista di ’Godzilla’, uno spettacolare disaster-movie con Dennis Quaid e Jake Gyllenhaal. Gli avvertimenti di un climatologo sull’arrivo di una nuova era glaciale vengono ignorati. Ma quando un’immane tempesta si abbatte su New York, la fine dell’umanita’ sembra inevitabile. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Tutti in piediJocelyn e' un uomo d'affari ...

Si accende Sky Cinema Adventure - un concentrato di emozioni straordinarie : Dal 1° al 28 febbraio, al canale 305 di Sky, si accende Sky Cinema Adventure,con una programmazione interamente dedicataall’avventura: oltre 80 film con protagonisti eroi moderni e del passato, esploratori e avventurieri. I titoli sono disponibili anche su Sky On Demand nella collezione Adventure. Un concentrato di emozioni e adrenalina, dove...

Venerdi 1 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : Tutti in piediJocelyn e' un uomo d'affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento. L'equivoco,...

Giovedi 31 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : The Imitation GameOscar alla sceneggiatura per la biografia di Alan Turing, interpretato da Benedict Cumberbatch. Genio indiscusso del XX secolo, fu incaricato di decrittare il codice Enigma dei nazisti. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Per sempre la mia ragazzaCommedia...

Mercoledi 30 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Per sempre la mia ragazzaCommedia romantica dal romanzo di Heidi McLaughlin. Un cantante country torna nella sua citta' di origine per riconquistare la donna di cui e' ancora innamorato. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Puoi baciare lo sposoAntonio vive a Berlino dove...

Martedi 29 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Puoi baciare lo sposoAntonio vive a Berlino dove condivide un appartamento con Benedetta, una ragazza ricca e svampita, e con Paolo, il ragazzo di cui si e' innamorato a prima vista. Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, lui pone una condizione: quella di essere presentato ai futuri suoceri in...

Lunedi 28 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Il giustiziere della notte Paul Kersey e' un architetto cui alcuni balordi, penetrati nella sua abitazione, uccidono la moglie e violentano la figlia. Nell'animo dell'uomo esplodera' un furore vendicativo che si rivolgera' verso chiunque ai suoi occhi rappresenti un pericolo per la societa'. Prende l'abitudine di girare...

L'arte di GrabSky nel fare cinema : Penso il mercato italiano nel 2018 sia probabilmente la case history di maggior successo in Europa e al mondo , Nexo Digital ha registrato nel 2018 oltre 500,000 spettatori ai suoi film " ndr, ". ...

Domenica 27 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Dragon TrainerHiccup è un giovane vichingo che, come spiega lui stesso, vive in un villaggio sperduto nel nulla, in una landa fredda, inospitale, con poco da mangiare e soprattutto infestata dai draghi. Perchè la comunità non si sposti è insieme la premessa del racconto e il tratto più saliente della dialettica che lo...

Sabato 26 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Avengers: Infinity WarSei gemme elementari permettono a chi le possiede di raggiungere l'onnipotenza. E' l'obiettivo di Thanos, che come correttivo alla sovrappopolazione, vuole sterminare meta' dell'umanita'. Gli Avengers e i Guardiani della Galassia dovranno fermarlo. I fratelli Russo firmano un film che ha...