Skoda - La nostra intervista a Marco Fini Skoda

(Di martedì 5 febbraio 2019) Nel corso del 2018, laha immatricolato nel nostro Paese 25.377 vetture, con una crescita del 9,72% rispetto allanno precedente e una quota di mercato dell1,33% (dati Unrae). Ecco la, responsabile flotte dellaItalia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Il 2019 sarà un anno importante per la, anche in ottica business. Innanzitutto per la piena disponibilità delle Suv Karoq e Kodiaq, di recente lanciate anche nelle declinazioni sportive e off-road. Come ad esempio, la nuova Kodiaq RS, versione sportiva da 240 CV di forte impatto estetico che ci permetterà di esaudire le richieste delle fasce alte del management. Nei primi mesi dellanno potremo contare anche sulla nuova motorizzazione a metano 1.5 G-Tec 130 CV della Octavia, che offrirà più potenza e allo stesso tempo più ...