Si spacciava per pupillo del Senatore Zavoli per entrare a Sanremo | arrestato

Roma : spacciavano droga all’interno Ex Mira Lanza - 3 persone in arresto : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno eseguito 6 misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, a conclusione di un’articolata attivita’ d’indagine coordinata dal pool reati contro il patrimonio e stupefacenti, sotto la direzione del procuratore aggiunto Lucia Lotti. Le indagini hanno consentito di accertare una proficua attivita’ di ...

Si spacciava per carabiniere per truffare anziani - arrestato pensionato campano : Teramo - arrestato a Napoli un finto maresciallo dei carabinieri che truffava anziani, telefonando a casa delle vittime e parlando di incidenti stradali in cui erano rimasti coinvolti dei loro parenti, per i quali servivano soldi in contanti (anche fino a 3.000 euro) per evitare guai giudiziaria. Con questo sistema un 67enne campano aveva messo a segno 24 colpi tra Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia. Le indagini dei veri carabinieri di ...

