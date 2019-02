Serie C Girone A | arbitri e programma della 25 a giornata 9-10 febbraio

Video/ Olbia-Pontedera - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie C girone A - 24giornata - : Video Olbia-Pontedera , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita valevole per la 24giornata di Serie C girone A.

Video/ Pistoiese-Entella - 0-2 - : highlights e gol della partita - Serie C girone A - 24giornata - : Video Pistoiese-Entella , risultato finale 0-2, : highlights e gol della partita valevole per la 24giornata di Serie C girone A.

DIRETTA GOL Serie D Girone I - risultati in tempo reale 22/a giornata : spicca Turris-Bari : Questo pomeriggio in campo la Serie D Girone I con nove gare davvero entusiasmanti: tra tutte spicca il big match della ventiduesima giornata Turris-Bari. Occhio anche alle sfide salvezza Palmese-Nocerina e Città di Messina-Roccella. Il Rotonda, cenerentola del raggruppamento, impegnato sull'ostico campo del Castrovillari. Sfide proibitive Igea Virtus-Portici. Da attenzionare anche i derby siciliani Gela-Troina ed Acireale-Messina. Di seguito ...

Serie C - girone C : tutti i movimenti della sessione invernale : Scienza, PAGANESE - ACQUISTI: Capece , C, svincolato, , Perri , D, Viterbese, , Stendardo , D, Matera, , Gifford , D, Pescara, , Navas , C, Reggina, . - CESSIONI: Amadio , C, Messina, , Musacci , C, ...

Risultati Serie D Girone I - la classifica : spettacolo Bari - sconfitta Messina [FOTO] : 1/5 ...

23a giornata Serie C Girone C 2018-2019 : Siracusa-Trapani - Magazine Pragma : La Cronaca 1° Tempo Partiti 5 siracusa in avanti cross dal limite dell'angolo di daffara, ma svirgola , rimessa dal fondo; 6 vantaggio Trapani distrazione di Crispino che cincischia col pallone tra i ...

Basket - crescono gli spettatori in Serie A : +6% nel girone d’andata : crescono gli spettatori per la Serie A di Basket: nel girone d'andata +6% rispetto al 2017/18 e oltre 6 milioni di incassi. L'articolo Basket, crescono gli spettatori in Serie A: +6% nel girone d’andata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata girone B : Triestina rimontata nel recupero - Pordenone a +10! : Risultati Serie C: classifiche aggiornate, nel turno infrasettimanale il Pordenone vola a 10 punti di vantaggio sulla Triestina che viene rimontata.

RISULTATI Serie C / Classifiche aggiornate : iniziano le prime partite! Diretta gol live score girone B : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate e Diretta gol live score delle partite, valide per la 22giornata e attese oggi martedi 22 gennaio 2019.

RISULTATI Serie C / Classifiche aggiornate : focus sul derby di Pesaro - diretta gol live score girone B : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite, valide per la 22giornata e attese oggi martedi 22 gennaio 2019.

Volley Club Frascati (Serie C/f) - Cicola a fine girone d’andata : «Bilancio sicuramente positivo» : Roma – E’ terminato con una gran vittoria il girone d’andata della serie C femminile del Volley Club Frascati. Le ragazze di coach Fosco Cicola hanno battuto in casa Terracina (quinta forza del girone) per 3-2, conquistando anche due punti molto pesanti nella corsa alla salvezza: ora la zona “rossa” è lontana cinque punti ed è un discreto vantaggio anche se c’è da giocare tutto il girone di ritorno. «Il bilancio di questa prima parte di ...

Diretta Viterbese Juve Stabia/ Streaming video e tv : Paponi è il capocannoniere del girone C - Serie C - : Diretta Viterbese Juve Stabia, info Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella ventunesima giornata del girone C di Serie C

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : chiuso il girone d’andata - Catania campione d’inverno : Turno interlocutorio come nelle attese nella Serie A1 di Pallanuoto femminile: la vittoria per 8-19 in casa del Verona consegna, al termine del girone d’andata, il titolo platonico di campione d’inverno al Catania. Restano a -2 il Padova, vittorioso per 15-4 sul Bogliasco ed il Rapallo, che supera Milano per 16-7. Non perde colpi neppure Roma, che passa per 2-15 nel derby laziale contro l’F&D H2O, mentre la Florentia batte ...

Basket - 16a giornata Serie A 2018-2019 : comincia il girone di ritorno. Milano va a Brindisi - scontro salvezza Pistoia-Pesaro : Questo il riepilogo delle partite della 1a giornata di ritorno Sabato 19 Gennaio ore 20.30 Acqua S.Bernardo Cantù – Sidigas Avellino Domenica 20 Gennaio ore 12.00 Banco di Sardegna Sassari – Grissin Bon Reggio Emilia ore 16.00 Fiat Torino – Umana Reyer Venezia ore 17.00 Happy Casa Brindisi – A|X Armani Exchange Milano ore 17.30 Oriora Pistoia – VL Pesaro ore 18.00 Segafredo Virtus Bologna – Alma ...