Serie A Bologna | Mihajlovic ha rigenerato la squadra

Basket Serie A : la Virtus Bologna è tornata : In una giornata in cui la costante è stata la vittoria ottenuta negli ultimi minuti, l a Virtus Bologna rifila 22 punti di scarto , il massimo di giornata, ad Avellino , non proprio l'ultima della ...

Serie A Bologna - differenziato per Sansone : Bologna - Mattinata di lavoro per i rossoblù, dopo la bella e importante vittoria di San Siro contro l'Inter. A Casteldebole, sotto una leggera pioggia, agli ordini di Mihajlovic i titolari hanno ...

Serie A - nuovi orari per Bologna-Juve e Milan-Empoli. Come cambia il calendario delle gare : Due novità nel programma della 25giornata di Serie A , 6° turno del girone di ritorno per quanto riguarda le partite di Juventus e Milan alla voce anticipi e posticipi. Come comunicato dalla Lega ...

Serie A - Milan-Empoli anticipata al 23 febbraio - Bologna-Juventus posticipata al 24 : ROMA - Un anticipo e un posticipo modificano il calendario della Serie A: Milan-Empoli della sesta giornata di ritorno, all'andata finì 1-1,, inizialmente prevista per domenica 24 febbraio 2019 alle ...

Video/ Inter Bologna - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 22giornata - : Video Inter Bologna , risultato finale 0-1, : gli highlights e i gol della partita di San Siro, per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A.

Basket - Serie A : Venezia salva a Pesaro - Bologna schianta Avellino : Dopo la vittoria di Trento nell'anticipo e in attesa del posticipo del lunedì Pistoia-Milano, sei partite domenicali per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Tony Taylor, 13 punti per ...

Basket - Serie A : Venezia - rimonta thrilling a Cantù - Bologna travolge Avellino : ROMA - La Virtus Bologna aggancia Varese con 20 punti dopo diciotto giornate di Serie A. Netto l'88-66 della squadra di Sacripanti che dà spettacolo al Pala Dozza con 19 punti di M'Baye e 15 di ...

Serie A - Inter-Bologna 0-1 : Santander gela San Siro : MILANO - Si apre ufficialmente la crisi in casa Inter . Dopo il 6-2 rifilato al Benevento negli ottavi di Coppa Italia solo delusioni nel 2019 per i nerazzurri, sconfitti dal Bologna a San Siro due il ...

Basket - Serie A 2019 - 18a giornata : Venezia va sotto di 20 - poi espugna Pesaro. Brindisi corsara all’overtime - vincono Bologna e Torino : Pomeriggio particolarmente avvincente, quello della diciottesima giornata di Serie A 2018-2019. Bologna batte Avellino in uno scontro tra formazioni ancora in gioco in Europa, ma chi rischia davvero è Venezia, che rimonta 20 punti di svantaggio a Pesaro e poi vince di tre punti. Successo pesante di Brindisi a Sassari dopo un tempo supplementare, mentre Torino si aggiudica la sfida salvezza contro Reggio Emilia. SEGAFREDO VIRTUS Bologna-SIDIGAS ...

Calcio - Serie A 2019 : Inter-Bologna 0-1. Santander firma l’impresa dei felsinei a San Siro - che debutto per Mihajlovic! : Il Bologna del nuovo tecnico SInisa Mihajlovic firma l’impresa di giornata andando a battere a San Siro l’Inter nel match valido per la 22ma giornata del campionato di Serie A. A decidere l’incontro la rete di Santander al 32′ del primo tempo: i felsinei si portano così a -1 dall’Empoli, ritornando in piena corsa per la salvezza. Nel primo tempo parte subito bene l’Inter, ma Icardi non sfrutta un errore di ...

Serie A Basket - 18ª Giornata – Bologna stende Avellino - Venezia passa di misura a Pesaro : Bologna batte Avellino, Venezia passa di misura contro Pesaro in trasferta: i risultati delle sfide del pomeriggio della 18ª Giornata di Serie A La domenica pomeriggio della Serie A di Basket si apre subito con due sfide interessanti per la zona Playoff. Apre le danze la Virtus Bologna, impegnata in casa contro Avellino. Emiliani che mantengono il fattore campo vincendo per 88-66, trascinati da da Mbaye (19 punti). Per Bologna è il 10° ...