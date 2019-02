Senato Usa vota contro ritiro da Siria e Afghanistan voluto da Trump

Il Senato Usa vota contro il ritiro da Siria e Afghanistan voluto da Trump : Schiaffo al presidente anche dai suoi Senatori. Il Parlamento chiede la certezza che Al Qaeda e Isis siano sconfitte

Adesso tutti ce l’hanno con l’ex Senatore Usa che fa lobby per Zte : Roma. Joe Lieberman è tutto ciò che c’è di sbagliato a Washington, titolava la scorsa settimana Paste Magazine. Perché mentre lo scontro tra America e Cina si fa più delicato e imprevedibile, e sempre più governi riflettono sull’opportunità di entrare in collaborazioni troppo strette con i colossi c

Mostra su Andreotti in Senato - M5S : 'Va chiusa subito - è offensiva e falsa' : La figura di Giulio Andreotti è stata sicuramente importante all'interno della storia politica italiana. Non è una caso che una Mostra in suo onore sia stata organizzata in Senato in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. Non tutti, però, sono estimatori del politico che ha segnato una buona fetta del novecento italiano. Tra questi c'è il Senatore del Movimento Cinque Stelle Mario Michele Giarrusso che non ha usato mezzi termini per ...

Manovra - sì a notte fonda del Senato alla fiducia - Bagarre in Aula - ira Pd - M5s accusa i tecnici del Mef : In un percorso accidentato che lascia strascichi anche nel governo, con nuovi attacchi del M5s ai tecnici del ministero dell'Economia e della Ragioneria, difesi dalla Lega. Le correzioni e i ritardi -...

Manovra - bagarre in Senato : rissa tra Malpezzi (Pd) e Bottici (M5s). L’accusa : “Mi ha messo le mani addosso” : Momenti di fortissima tensione con scontri e spintoni tra le senatrici Malpezzi (Pd) e Bottici (M5s) che fa parte dei questori d’Aula. A Palazzo Madama si stavano per votare due mozioni per il rinvio della votazione e discussione della Manovra avanzate dal Partito democratico e da Forza Italia, quando dai banchi dei dem, alcuni Senatori si sono alzati per andare sui banchi del governo e lanciare i fogli del maxiemendamento. Tensioni anche ...

Usa - scatta lo “shutdown” : il Senato in stallo per i contrasti con Trump sul muro in Messico. “Siamo pronti a lungo stop” : Il governo degli Stati Uniti è in “shutdown” dalla mezzanotte di venerdì dopo che è fallito l’ultimo tentativo di negoziato tra il Congresso e l’amministrazione del presidente Donald Trump sulla richiesta di fondi per costruire il muro di confine con il Messico. Le operazioni di diverse agenzie chiave per il governo federale sono cessate alle 00:01 di sabato, nonostante i colloqui continuati fino a tarda sera a Capitol Hill tra i ...

Stazione Spaziale : il Senato Usa approva l’estensione : Il prolungamento della vita operativa della Stazione Spaziale internazionale appare sempre più probabile: il Senato degli Stati Uniti ha approvato la riforma commerciale dei regolamenti spaziali, in cui si propone appunto l’estensione delle attività sulla Iss oltre il 2024, data inizialmente prevista per il pensionamento. Serviranno ancora alcuni passaggi perché questa approvazione diventi legge – spiega Global Science – ma ...

Il caos causato dallo slittamento del maxiemendamento al Senato : Dispiacere perché "mi sarebbe piaciuto lasciare al Parlamento un più ampio margine di discussione" ma non imbarazzo. "Il ritardo non dipende solo da noi", ha affermato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sul Cdm, "il presidente del Consiglio non controlla il Parlamento". Anche il governo e la maggioranza sono rimasti spiazzati oggi per lo slittamento del maxiemendamento al Senato. La ...

Manovra - il maxiemendamento in ritardo : Conte si scusa col Senato - Salvini : sabato Manovra in Aula : E' ripresa la discussione generale sulla Manovra in Aula al Senato ma del maxiemendamento promesso dal governo non c'è traccia. Intervenuto anche il premier Conte: "Siamo al rush finale, spiace aver ...

Giuseppe Conte in Senato nelle vesti di avvocato di una causa persa : L'avvocato del popolo italiano si presenta in aula al Senato. Ha un fascicoletto di fogli in mano. Contengono una tesi difensiva, quella per il suo Governo, buona al massimo per una condanna per le attenuanti. Giuseppe Conte arriva a Palazzo Madama alle 13, con un'ora di ritardo. "Perché intorno a mezzogiorno ci è arrivata comunicazione formale che non sarà aperta una procedura d'infrazione", spiega, incassando il boato ...

Trump 'aiutato' nelle elezioni Usa 2016 : Il Senato accusa hacker russi e Facebook : Uomo delle istituzioni, l'uomo più silenzioso del mondo, che non ha mai parlato con nessuno della sua inchiesta ma che quando deciderà di farlo di sicuro farà rumore. Non è l'unico problema ...

Elezioni Usa 2016 : 'aiutato' Trump. Il Senato accusa hacker russi e Facebook : Uomo delle istituzioni, l'uomo più silenzioso del mondo, che non ha mai parlato con nessuno della sua inchiesta ma che quando deciderà di farlo di sicuro farà rumore. Non è l'unico problema ...

Omicidio Khashoggi - Riad contro il Senato Usa : 'Non interferite' - : L'Arabia Saudita respinge la risoluzione che la settimana scorsa ha accusato il principe ereditario Mohammed bin Salman della morte del giornalista. Secondo il ministero degli Esteri, la posizione ...