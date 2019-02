Sekiro | Shadows Die Twice ci presenta il Monaco Corrotto in un nuovo trailer

Sekiro : Shadows Die Twice avrà finali multipli : Dalle informazioni attualmente in nostro possesso, Sekiro: Shadows Die Twice sarà molto diverso dai precedenti titoli sviluppati da FromSoftware (per chi non lo sapesse parliamo dei Souls). Tra dettagliati tutorial, maggiore enfasi sull'esplorazione ed un combat system totalmente rinnovato, sembra che Sekiro abbia l'obiettivo di ritagliarsi la sua fetta personale di appassionati. Come riporta Gamingbolt, c'è però un dettaglio che lega il nuovo ...

Sekiro Shadows Die Twice : Miayazaki svela come funziona il respawn : Una delle caratteristiche che contraddistingue Sekiro Shadows Die Twice dai tanti titoli From Software, risiede nella possibilità di resuscitare all’istante in caso di morte, caratteristica messa in bella mostra dal team fin dal primo trailer mostrato durante l’E3. Quest’oggi Miyazaki ci spiega quante volte e in che modo è possibile sfruttare il respawn. Sekiro: come funziona il respawn Miyazaki ...

Sekiro : Shadows Die Twice utilizzerà un nuovo sistema di gioco chiamato "Kaisei" per limitare il respawn dei giocatori : Come riporta Segmentnext, From Software ha svelato che Sekiro: Shadows Die Twice presenterà un nuovo sistema "Kaisei" per limitare il respawn dei giocatori. Secondo Hidetaka Miyazaki, i giocatori saranno in grado di respawnare nella posizione esatta della loro morte, ma c'è una svolta per garantire una maggiore difficoltà nel gioco.Game Watch ha recentemente intervistato il director Hidetaka Miyazaki per parlare di come funzionerà il sistema di ...

Il game director di Sekiro : Shadows Die Twice conferma i finali multipli e punta a migliorare la rigiocabilità : Il game director di Sekiro: Shadows Die Twice, Hidetaka Miyazaki, è stato intervistato al Taipei gameshow e in questa occasione gli sono state poste alcune interessanti domande sull'imminente gioco d'azione. Sekiro dovrebbe fondere elementi familiari con nuove funzionalità, dal momento che sarà simile ai giochi Souls sviluppati da FromSoftware, ma enfatizzerà l'azione ninja e la furtività. Ora, abbiamo imparato a conoscere i diversi modi in cui ...

Un breve video svela uno dei boss di Sekiro : Shadows Die Twice : Chiunque abbia giocato a un gioco From Software negli ultimi dieci anni probabilmente conoscerà lo studio per la creazione di intensi combattimenti contro i boss. Il prossimo titolo d'azione dello sviluppatore, Sekiro: Shadows Die Twice, sembra non essere diverso in questo senso e ha svelato oggi uno dei nuovi "cattivi" che dovremo affrontare nel corso dell'avventura.Come segnala Dualshockers, in un breve nuovo video pubblicato tramite l'account ...

Sekiro Shadows Die Twice avrà finali multipli : In occasione di una recente intervista rilasciata al Taipei Game Show 2019, Hidetaka Miyazaki di From Software ha svelato che Sekiro Shadows Die Twice avrà molteplici finali. Sekiro Shadows Die Twice: Nuovi dettagli da Miyazaki Miyazaki ha dichiarato: Sekiro ha più finali, come in altri giochi da noi prodotti, anche se questa volta è più incentrato sulla storia. Ogni run diventerà sempre più ...

Activision ha lasciato il completo controllo creativo a From Software per Sekiro : Shadows Die Twice : Nel 2018 fu annunciato che FromSoftware avrebbe stretto una partnership con Activision per il loro prossimo gioco, Sekiro: Shadows Die Twice, un annuncio che è stato accolto con qualche preoccupazione dalla community. Il publisher non ha esattamente la migliore reputazione tra il pubblico e molti temevano che avrebbe esercitato un controllo eccessivo su Sekiro per renderlo un prodotto economicamente redditizio prima di tutto. Tuttavia, secondo ...

Activision e From Software svelano come è nato Sekiro Shadows Die Twice : From Software e Activision in una recente dichiarazione hanno svelato non solo come è nato Sekiro ma anche la collaborazione tra le due aziende, a seguire tutti i dettagli. Shadows Die Twice: Ecco come è nato! Yasuhiro Kitao (marketing and communcation manager) presso From Software ha spiegato: Activision mostrò fin da subito interesse nei confronti del progetto, in quanto era alla ricerca di qualcosa di ...

Con Sekiro : Shadows Die Twice From Software non vuole ripetere la stessa esperienza dei precedenti giochi : Come segnala Wccfech, parlando con Game Informer Hidetaka Miyazaki, Presidente e CEO di From Software e famoso Game Designer dietro i giochi Souls, ha discusso di come il team voglia fare le cose in modo diverso con il prossimo Sekiro: Shadows Die Twice pubblicato da Activision."La ragione per cui non si tornerà sul luogo della morte è che, prima di tutto, non vogliamo continuare a fare la stessa cosa più e più volte con i nostri giochi. ...

Sekiro : Shadows Die Twice sarà più difficile di Dark Souls - ma sarà dotato di un tutorial adeguato : Come saprete, il prossimo grande gioco di From Software, Sekiro: Shadows Die Twice, sarà pubblicata da Activision, una delle più controverse società che operano oggi. Sekiro si svolgerà nel Giappone feudale, seguendo lo stile di intensa azione e folle difficoltà dello sviluppatore, aggiungendo alcune meccaniche di gioco e caratteristiche estetiche ispirate a due acclamati franchise Dark Souls e Nioh.Secondo lo studio, Sekiro sarà effettivamente ...

Scopriamo quanto Sekiro : Shadows Die Twice sappia essere brutale in un nuovo video gameplay : In occasione di un evento al Taipei Game Show Sony ha presentato un nuovo interessante video gameplay di Sekiro: Shadows Die Twice, nel quale possiamo avere un assaggio di quanto il titolo possa essere maestosamente brutale, riporta Twinfinite.Il filmato mostra un livello demo comprendente un sacco di brutali scontri con nemici e ufficiali impegnativi, per concludere il tutto con una battaglia piuttosto impegnativa contro un boss. Novità ...

From Software risponde ad alcune domande su Sekiro : Shadows Die Twice : Sekiro: Shadows Die Twice è sempre più vicino al lancio, per cui gli appassionati agli action RPG targati From Software hanno un numero sempre maggiore di domande interessanti da fare. Ebbene, come riporta Cogconnected, From ha risposto ai fa di tutto il mondo che vogliono sapere come l'ultima fati dello sviluppatore giapponese andrà a confrontarsi con gli altri capolavori come Bloodborne e Dark Souls.Sappiamo dunque che Sekiro: Shadows Die ...

Sekiro Shadows Die Twice : Nuovi dettagli sull’approccio con i nemici : From Software torna a parlare dei uno dei giochi più attesi del 2019, parliamo naturalmente di Sekiro Shadows Die Twice, soffermandosi sul modo in cui è possibile approcciarsi con i nemici. From Software: Potrete origliare i nemici in Sekiro Masaru Yamamura, Lead Planner presso From Software ha dichiarato: Esplorare le aree di gioco vi darà dei grossi vantaggi sui nemici. Tra le meccaniche che troverete più ...

Sekiro : Shadows Die Twice : un nuovo gameplay svela ulteriori dettagli sulle tecniche di combattimento : Man mano che ci avviciniamo all'uscita di Sekiro: Shadows Die Twice, siamo in grado di apprendere sempre più dettagli sul "making of" del gioco, in particolari sugli aspetti tecnici più complessi. È quanto riferisce VG47 parlando del gran lavoro che i ragazzi di From Software hanno dedicato alle animazioni dei personaggi.Un'attenzione a dir poco maniacale e dettata da quello che è uno degli aspetti cruciali del gameplay. L'importanza di schivare ...