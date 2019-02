Scuole superiori | il 55% dei ragazzi sceglie il liceo Troppo spesso senza ascoltare i

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 febbraio 2019) Le iscrizioni alle prime classi delleanche quest’anno non regalano sorprese. Gli studenti italiani ad aver scelto i licei sono stati il 55,4%, quindi uno 0,1% in più rispetto al 2018. A sezionare il dato si osserva che nell’eterno duello tra classico e scientifico ha avuto nettamente la meglio il secondo con un 25,5% (contro il) 6,8% dell’altro. Hanno scelto bene? Soprattutto la scelta dei, anzi frequentemente dei loro genitori, ha tenuto conto delle prospettive occupazionali oppure è stata guidata dalla passione per alcune materie piuttosto che per altre?È evidentemente tutt’altro che agevole rispondere a entrambi i quesiti. Perché la bontà della scelta è difficilmente valutabile, ora. Troppe le variabili che possono subentrare, nel corso dei prossimi 10-12 anni, mutando così i cosiddetti sbocchi professionali. In ogni caso la ...