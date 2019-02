Scomparso Emiliano Sala | le rivelazioni shock dell’amico

calcioweb.eu

: Calcio: trovato il relitto dell'aereo scomparso con a bordo Emiliano Sala [news aggiornata alle 22:43] - repubblica : Calcio: trovato il relitto dell'aereo scomparso con a bordo Emiliano Sala [news aggiornata alle 22:43] - RaiNews : Partono oggi nuove ricerche sottomarine private per cercare di trovare - a Nord dell'isola di Guernesey, nel canale… - CalcioWeb : Scomparso #EmilianoSala, le rivelazioni shock dell'amico -

(Di martedì 5 febbraio 2019)– Non solo il dolore per la scomparsa di, a queste si aggiungono delle polemiche dovuto sicuramente alla disperazione. Disperato il padre del calciatore, così come la fidanzata mentre nelle ultime ore è stata riportata una rivelazionedell’amico del calciatore. Maximiliano Duarte, un amico argentino ha infatti spiegato ad América Noticias: “C’è una grande verità dietro tutto questo ed è che c’è un colpevole, perchénon avrebbe mai scelto di salire sull’aereo. Ha fatto parte di tutti quegli obblighi che si accettano come calciatori professionisti. Se la colpa è del suo agente? Sì, totalmente. Emi avrebbe voluto fare le cose con più calma, me lo disse lui stesso prima di partire”.LEGGI ANCHE –>, la FOTO da brividi: il cane aspetta il suo padroneL'articolo, le ...