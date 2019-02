Sciopero benzinai domani 6 febbraio ' congelato' Annuncio Mef | incontro positivo

Mef : domani stop Sciopero benzinai : 17.11 E' stato "scongiurato lo sciopero nazionale dei gestori di carburanti previsto per domani ". Lo rendono noto i sottosegretari al Mef Bitonci e Villarosa. "E' stata trovata l'intesa al tavolo convocato al Mef con le sigle sindacali dei gestori carburanti Faib, Fegica, Figisc/Anisa e Unione Petrolifera per affrontare la questione del credito d' imposta sui costi delle carte di pagamento", spiega il Mef sottolineando la "piena e unanime ...

Sciopero benzinai 6 febbraio : gestori degli impianti protestano contro il Mef : Il mese di gennaio è ormai agli sgoccioli e verrà archiviato con le sue numerose proteste sindacali. Stando al calendario degli scioperi programmati, non mancheranno le agitazioni anche a febbraio. Tra gli stop più importanti, ci sarà quello dei benzinai. I sindacati accusano il governo di non aver rispettato gli accordi presi con il precedente esecutivo. La questione riguarda i rimborsi per i pagamenti con carte di credito, che il 'vecchio' ...