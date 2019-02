Sciopero aerei 15 febbraio | stop nazionale | fermo anche il personale di volo di Alitalia

Sciopero treni e aerei - il 15 febbraio la data più delicata per i voli : Disagi in vista per chi viaggia, che potrebbero sovrapporsi a quelli previsti dal meteo, considerato che siamo in pieno inverno. Scopriamo insieme, dunque, le giornate di Sciopero che rallenteranno treni ed aerei nel mese di febbraio. Le agitazioni nel comparto aereo Il fatto che le agitazioni indette dalle OO.SS. siano concentrate, però, prevalentemente nella giornata di venerdì 15 per un verso permette di programmare i propri spostamenti nei ...

Sciopero dei trasporti - febbraio sarà un mese caldo per treni - bus e aerei : ferma EAV di Napoli : Dopo un mese di gennaio caratterizzato da disagi e proteste (con al centro dell'attenzione soprattutto il caso dei lavoratori di Air Italy), anche per febbraio si prospettano diversi casi di scioperi che potrebbero andare a colpire in particolare il mondo dei trasporti. Le iniziative portate avanti dai sindacati per rivendicare le richieste dei lavoratori potrebbero infatti comportare diversi disagi per chi si trova costretto a muoversi per ...

Sciopero aerei 28 gennaio : possibili disagi per chi vola con Alitalia - Air Italy e Vueling : gennaio è un mese critico per quanto riguarda il settore dei trasporti. Le agitazioni sindacali hanno movimentato la prima parte e non mancheranno scioperi anche nella seconda parte. Particolare attenzione bisognerà rivolgerla al comparto aereo, che sarà interessato da una protesta a livello nazionale. Diverse le aziende coinvolte, tra cui anche Alitalia. La data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di lunedì 28 gennaio 2019. Il ...

Sciopero aerei 11 gennaio 2019 - voli a rischio per la protesta dei controllori : L'agitazione dalle 13 alle 17 di oggi. Il piano straordinario Alitalia:come chiedere il rimborso o cambiare la prenotazione

Sciopero dei controllori di volo 11 gennaio : probabili ritardi e aerei cancellati - Sky TG24 - : Dalle 13 alle 17 possibili disagi per la protesta proclamata dagli addetti al controllo del traffico aereo. Sul sito di Alitalia l'elenco dei voli cancellati, Ryanair e Easyjet hanno avvertito i ...

Sciopero trasporti di gennaio : si fermano treni - mezzi pubblici e aerei in diverse date : Anno nuovo, vecchie storie. Già tra pochi giorni riprenderanno a scioperare diversi lavoratori nei settori più disparati. Particolare attenzione sarà rivolta alle agitazioni sindacali nel comparto dei trasporti pubblici, che sarà interessato da una serie di proteste fino alla fine del mese di gennaio. Si comincerà dopo l’Epifania con una raffica di scioperi in programma da nord a sud dell’Italia. Ad incrociare le braccia saranno i dipendenti ...

Sciopero aerei 16 dicembre : possibile stop per i voli di Vueling e Air Italy : Una serie di scioperi nel settore dei trasporti ha interessato già la prima decade del mese di dicembre. Nel corso dei prossimi aggiorni, assisteremo ad altre agitazioni sindacali, tra cui spiccherà quella del comparto aereo. La data da segnare sul calendario è quella di domenica 16 dicembre 2018, quando a fermarsi sarà il personale di due compagnie di volo. Per la precisione, si asterranno dal turno di lavoro per 4 ore (11.00-15.00) i piloti di ...

Sciopero treni e aerei di dicembre : domenica 16 la giornata più delicata : Il mese di dicembre, al pari della stagione estiva, è un periodo di intenso movimento nel settore trasporti. Ai possibili disguidi derivanti dal maltempo potrebbero aggiungersi quelli legati alle giornate di Sciopero, anche se, per la verità, la maggior parte di esse sono concentrate nella prima metà del mese e non tutte hanno una sensibile incidenza sugli spostamenti a bordo di treni ed aerei. Le agitazioni del comparto aereo Nel comparto ...