Sci alpino | Mondiali 2019 Sofia Goggia dopo l’argento | “Pensavo di giocarmi le mie

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Italia seconda con l’argento di Goggia : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Nordbotten vince lo slalom di Gstaad. Quinto Giordano Ronci : Doppietta norvegese nello slalom maschile di Coppa Europa a Gstaad. Jonathan Nordbotten si è imposto con 56 centesimi di vantaggio sul connazionale Timon Haugan. Il 29enne di Oslo è stato bravo a rimontare dalla terza posizione della prima manche, mentre ancora più bello il recupero del compagno di squadra, che era dodicesimo dopo la prima prova. Terza posizione per il croato Istok Rodes, staccato di 57 centesimi dal vincitore. Quarto posto per ...

Sci alpino - SuperG Mondiali 2019 : Sofia Goggia - è un argento dolceamaro. Mikaela Shiffrin vince per 2 centesimi : Cominciano subito con una medaglia i Mondiali di sci alpino 2019 per l’Italia. Sofia Goggia conquista uno straordinario argento nel SuperG femminile, vedendo sfumare la vittoria per appena 2 centesimi. A beffarla la solita Mikaela Shiffrin, fuoriclasse americana che sta segnando in maniera indelebile un’era dello sci internazionale. In una gara in cui l’equilibrio ha regnato sovrano, la svizzera Corinne Suter si è assicurata il ...

Sci alpino - Mondiali di Are : Goggia seconda dietro Shiffrin nel SuperG : SuperG ai Mondiali di Are in corso in quetsi minuti Sofia Goggia è seconda dietro all'americana Mikaela Shiffrin. Brutta caduta per LIndsay Vonn, che però si rialza dopo qualche minuto di paura e di ...

Sci alpino - Mondiali di Are - Sofia e Paris l'Italia va veloce : Secondo nella classifica di Coppa del Mondo, custodisce nel palmares personale un argento in discesa ai Mondiali di Schladming del 2013. Sofia Goggia 26 anni veloce - Dominik sta vivendo la stagione ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Shiffrin beffa Goggia per 2 centesimi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si tratta della prima gara di una rassegna iridata in cui l’Italia si giocherà le carte migliori nei primi giorni, dunque nelle competizioni riservate alla velocità. Oggi tutti i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia. La fuoriclasse bergamasca è tornata in gara a Garmisch dopo un infortunio al malleolo che l’ha tenuta ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : si comincia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si tratta della prima gara di una rassegna iridata in cui l’Italia si giocherà le carte migliori nei primi giorni, dunque nelle competizioni riservate alla velocità. Oggi tutti i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia. La fuoriclasse bergamasca è tornata in gara a Garmisch dopo un infortunio al malleolo che l’ha tenuta ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Gabriela Capova vince il secondo slalom di Odbach - 4a Peterlini - 7a Della Mea : Gabriela Capova si riscatta dopo la beffa di ieri e domina lo slalom di Odbach (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. Nella seconda gara consecutiva disputata nella località quasi al confine con l’Italia la ceca non si lascia distrarre e fa segnare i migliori tempi di entrambe le manche (50.77 e 53.28) per un complessivo di 1:44.05. Sul podio anche la svedese Emelie Wikstroem a 74 centesimi e la vincitrice di ieri, ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : partenza abbassata per il forte vento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si tratta della prima gara di una rassegna iridata in cui l’Italia si giocherà le carte migliori nei primi giorni, dunque nelle competizioni riservate alla velocità. Oggi tutti i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia. La fuoriclasse bergamasca è tornata in gara a Garmisch dopo un infortunio al malleolo che l’ha tenuta ...

Mondiali Sci alpino 2019 - Super G femminile alle 12 : 30 : grande attesa per Sofia Goggia : Si aprono ad Are in Svezia i Mondiali di sci alpino. Oggi il Super G femminile che vede tra le possibili protagoniste l'azzurra Sofia Goggia , tornata sulle piste dopo l'infortunio e subito a podio , ...

Chieti : disavventura sugli Sci per una ragazza inglese recuperata in un fosso dal Soccorso Alpino : PRIMAPRESS, - Chieti " Dopo la notte passata sotto osservazione nell'ospedale di Popoli, la sciatrice inglese di 26 anni potrà mettere alle spalle la sua disavventura del pomeriggio di ieri quando si ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Sofia Goggia cerca l’impresa - occhio a Nadia Fanchini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si tratta della prima gara di una rassegna iridata in cui l’Italia si giocherà le carte migliori nei primi giorni, dunque nelle competizioni riservate alla velocità. Oggi tutti i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia. La fuoriclasse bergamasca è tornata in gara a Garmisch dopo un infortunio al malleolo che l’ha tenuta ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : oggi il superG femminile. Orario d’inizio - programma - tv e startlist : La lunga attesa è conclusa. oggi, martedì 5 febbraio, alle ore 12.30 scattano ufficialmente i Mondiali di sci alpino 2019 di Are (Svezia). La kermesse iridata prende il via (dopo la prima prova delle discesa libera di ieri) con il superGigante femminile. Sulla carta si attende una gara di altissimo livello e per nulla scontata, con Mikaela Shiffrin che vuole mettersi al collo la prima medaglia di questo suo Mondiale, ma dovrà vedersela con ...