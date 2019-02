Sbarchi | il piano dell' ammiraglio | Stop Ong e blocco navale | così si ferma il

ilgiornale

(Di martedì 5 febbraio 2019) L'di Divisione, Nicola De Felice, ha le idee chiare. Il flusso migratorio si puòre, basta volerlo. Ma per bloccare gli immigrati prima che mettano piede in Italia, occorre mettere in pratica alcuni accorgimenti: realizzare un'operazione militare multinazionale, attuare ilal largoe coste libiche, decretare il divieto di approdo alle navie Ong e favorire un intervento'Onu in Africa per assistere i migranti.L'De Felice, numero uno di Marisicilia dal 2015 al 2018 e ora in pensione, ha elencato le sue proposte in una lunga intervista a ilsitodisicilia.it. Ex comandante di fregata (come la Orsa e la Scirocco, oltre al cacciatorpediniere Mimbelli), ha lavorato anche nell'ambasciata italiana a Tunisi come addetto alla Difesa. Ha guidato le navi nel mare di Sicilia, quindi sa come funziona, e in Nord Africa ci è stato. Insomma, sembra ...