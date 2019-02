Savona alla Consob | c' è l' intesa tra M5S e Lega

Ora è ufficiale : Savona alla Consob. Al premier l'interim del ministero. Pd all'attacco : è incompatibile : Accordo fatto tra M5s e Lega sulla presidenza della Consob. Il consiglio dei Ministri propone Paolo Savona; sostituisce il dimissionario Mario Nava. Marcello Minenna, l'altro candidato alla poltrona, ...

C’è l’accordo tra Lega e M5S per Savona alla Consob. Il Pd : “È incompatibile con l’incarico” : Dopo mesi e mesi di impasse si sblocca il caso-Consob. Dopo le dimissioni di Mario Nava del settembre scorso in seguito alla violente pressioni dei 5 Stelle, a guidare l’autorità che vigilia sui mercati sarà indicato l’attuale ministro per gli Affari europei Paolo Savona. La designazione, che andrà ratificata dal Quirinale, è arrivata in tarda matt...

Paolo Savona andrà alla CONSOB (nonostante sia tre volte incompatibile) : Il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona è il nome designato dal Governo per la poltrona della CONSOB, la Commissione nazionale per le società e la Borsa. La scelta è destinata a far discutere, anche in ragione della tripla incompatibilità dell'economista, che è pensionato, ha lavorato per un fondo vigilato da CONSOB e ha avuto incarichi di governo.Continua a leggere

