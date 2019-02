Sanremo | Papaleo | ' Avevo una mia canzone | volevo la patente di cantautore'

Sanremo 2019 Rocco Papaleo contro Belen non mi parlava : Durante la conferenza stampa di “Sanremo 2019” il conduttore del “Dopofestival” Rocco Papaleo con la sua mente ritorna al 2012 e al palco dell’Ariston che ha condiviso con Belen Rodriguez. In quell’occasione, ha confessato Papaleo, tra i due non si è instaurato un buon feeling: «Mi ha rivolto la parola solo quando eravamo sul palco», ha detto ricordando la passata esperienza al Festiva. Rocco Papaleo era stato ...

Sanremo - Rocco Papaleo su Belen Rodriguez : 'Mi parlò solo sul palco perché era da copione' : A poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo 2019, Rocco Papaleo si è tolto un sassolino dalla scarpa. Durante la conferenza stampa del 5 febbraio, il conduttore del DopoFestival ha punzecchiato a distanza una sua ex collega. Stiamo parlando di Belen Rodriguez che, a detta dell'artista lucano, non gli avrebbe mai rivolto la parola nell'edizione della kermesse che hanno condiviso (quella della famosa "farfallina", per intenderci), se non sul ...

Sanremo 2019 - Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto conducono il Dopofestival con Rocco Papaleo : Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto affiancano Rocco Papaleo alla conduzione del Dopofestival, in diretta dal Teatro del Casinò su Rai 1, dopo le serate del Festival di Sanremo

Sanremo 2019 : Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto al fianco di Papaleo al Dopofestival : Melissa Greta Marchetto Definiti i conduttori del Festival di Sanremo 2019 (con Claudio Baglioni ci saranno Virginia Raffaele e Claudio Bisio), conosciamo ora la ’squadra’ che guiderà il Dopofestival. Con Rocco Papaleo, annunciato nel corso della mini kermesse di dicembre Sanremo Giovani, ci saranno due volti femminili più o meno noti al telespettatore. Come anticipa Dagospia, al fianco dell’attore potentino arriva la collega ...

