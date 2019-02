Sanremo - la famiglia Bocelli assediata dai fotografi : Andrea Bocelli letteralmente assediato dai fotografi a Sanremo. Il tenore è arrivato alla conferenza stampa insieme al figlio Matteo e alla moglie Veronica. 'Dai, dai basta': Bocelli, super-ospite ...

Sanremo - le foto di rito : Negrita - Boomdabash e Nino D'Angelo con il rapper Livio Cori : Pomeriggio di foto per gli artisti che partecipano al Festival di Sanremo. Scherzano con i fotografi i Negrita, in pose da vere rockstar, e i Boomdabash, band idolo dei giovani. Sorrisi e strette di ...

Sanremo 2019 - la foto della compagna di Claudio Baglioni con Salzano : una prova schiacciante? : Altro giro, altra bomba sul Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, la kermesse subito al centro delle polemiche per il presunto conflitto d'interessi del conduttore. Dopo i servizi di Striscia la Notizia, ecco la foto pubblicata da Diva e Donna, che ritrae Ferdinando Salzano e Rossella Barattolo.

Sanremo 2019 - le foto dei cantanti in gara (con un ironico quizzone : siete pronti?) : Sta per iniziare. Per alcuni si tratta di un momento imperdibile, per altri di un’occasione per ribadire quanto sia “inutile guardalo, per carità, ho altri gusti”. Ora, non importa che voi siate leone o gazzella. Ah no, scusate, non è la citazione giusta. Dicevamo, non importa che voi siate haters o amanti del Festival di Sanremo, quel che importa è che da stasera inizia e se non volete vederlo, vi conviene iniziare a mettere ...

Con il red carpet di Sanremo 2019 al via Festival con i 24 Campioni tra cappotti bon ton e mantelli da vampiro (foto) : Il red carpet di Sanremo 2019 dà ufficialmente avvio alla nuova edizione del Festival che per il secondo anno consecutivo conta sulla conduzione e direzione di Claudio Baglioni, con la collaborazione di Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Sono stati tutti i 24 Campioni a sfilare verso Corso Matteotti, sede del Teatro Ariston dove a partire dal 5 febbraio sarà ospitata la nuova edizione della kermesse che - per quest'anno - si libera della ...

Sanremo : mezzo perde carburante in centro - via Roma chiusa al traffico in direzione Levante - Foto - : Via Roma a Sanremo è chiusa al traffico, in direzione Imperia già da piazza Cesare Battisti, da questa mattina alle 7.30. La decisione è stata presa dagli agenti della Polizia Municpale, a causa della ...

Giulia De Lellis a Sanremo 2019 con Irama (foto) : Basta un incontro casuale in treno a far nascere una notizia di gossip molto appettitosa. Poche ore fa, Cristiano Malgioglio, sul proprio account Instagram, ha postato uno scatto inedito assieme a Giulia De Lellis (compagna d'avventura, lo scorso anno, all'interno della casa del Grande Fratello Vip) e al fidanzato Irama. Direzione? Sanremo. Il Festival aprirà ufficialmente i battenti tra sette giorni ed il giovane cantautore ha voluto ...

Sanremo 2019 - pronta la scenografia all’Ariston (FOTO) : Festival di Sanremo 2019: la nuova scenografia del palco Ariston Ancora pochi giorni e prenderà il via la 69esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo l’edizione 2013, Francesca Montinaro è ritornata a disegnare la scenografia dell’Ariston di Sanremo, quella che vedranno i telespettatori e nel quale il pubblico del teatro si troverà immerso. La Montinaro ha spiegato che Claudio Baglioni ha chiesto di lavorare sul concetto di ...

Sanremo 2019 - la scenografia è di Francesca Montinaro : le foto : UPDATE 29 GENNAIO 2019: Pubblicata ufficialmente la prima immagine della scenografia di Sanremo 2019 disegnata da Francesca Montinaro. Un palco immaginato per essere ancora più grande, come in una realtà aumentata. “Aprire lo spazio, renderlo ancora più grande e ‘aumentato’. E’ la magia che ho immaginato per il palcoscenico del Teatro Ariston e per il Festival di Sanremo 2019: in fondo chi fa tv è un po’ un prestigiatore e io ho cercato di ...

ANNA TATANGELO SEXY SU INSTAGRAM/ Foto nuda in doccia : 'La crisi con Gigi d'Alessio? A Sanremo...' : ANNA TATANGELO, Foto hot sotto la doccia e nuovi pettegolezzi sulla crisi con Gigi d'Alessio. Il brano di Sanremo è autobiografico?

Poco amore e tanti disagi - Sanremo fotografa il pop : E poi si tirano le prime conclusioni. Saletta al quinto piano della Rai in corso Sempione. Ascolto dei 24 brani in gara al Festival. Claudio Baglioni annuncia scrupolosamente titolo, autori e ...

Laura Boldrini contro la violenza sulle donne con il foulard scarpette rosse Daphné Sanremo - Foto - : ... in Liguria i dati mostrano come docenti universitari donne raggiungano la soglia del 9%, mentre in politica, solo il 30% dei sindaci è donna. L'onorevole Boldrini ha evidenziato la necessità di ...

Sanremo - animazioni con luci e fuoco animano piazza Borea D'Olmo fotogallery : La Fem Spettacoli ha realizzato un evento di equilibrismo, giocolieria infuocata, fachirismo e giocolieria luminosa . Lo spettacolo si è concluso con selfie finale. [3] => , Sanremo. Grande successo ...

Sanremo : enorme alveare di vespa velutina avvistato in una campagna - le foto del ritrovamento : Un enorme nido di vespa valutina è stato trovato questo pomeriggio sulle alture di Sanremo. L'alveare misura all'incirca 80 cm di lunghezza per 50 cm di larghezza ed è stato scoperto una compagna da ...