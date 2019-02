Sanremo | la direttrice di Rai 1 | ' Dimissioni di Baglioni? Mai | figuriamoci'

Applauso a Sanremo per Fabrizio Frizzi - che oggi avrebbe compiuto 61 anni. La direttrice De Santis : "Rammarico non averlo in squadra" : Un lungo commosso Applauso per Fabrizio Frizzi, che oggi avrebbe compiuto 61 anni. È quello che è stato tributato durante la conferenza stampa a Sanremo. Il ricordo della direttrice di Rai Uno Teresa De Santis: "Il mio unico rammarico è non averlo in squadra. Era un ragazzo straordinario, un grande professionista. Ha reso grande la Rai".Condurre Sanremo sarebbe stato un desiderio di Frizzi, ha svelato in un'intervista il ...

Baglioni e il conflitto di interessi a Sanremo 2019 : risponde la direttrice di Rai 1 : Teresa De Santis risponde a Striscia la notizia sul presunto conflitto di interessi al Festival di Sanremo 2019 Alla vigilia del Festival di Sanremo 2019 Teresa De Santis – direttrice di Rai 1 – ha replicato alle accuse di Striscia la notizia sul presunto conflitto di interessi di Claudio Baglioni. “Non ne parlo a livello contrattuale […] L'articolo Baglioni e il conflitto di interessi a Sanremo 2019: risponde la ...

Baglioni parla di migranti alla conferenza di Sanremo. La direttrice di Rai1 : "Solito comizio" : La conferenza, priva di notizie, del 9 gennaio per lanciare la 69esima edizione del Festival di Sanremo è stata "incendiata" dalle dichiarazioni di Claudio Baglioni sui migranti. A domanda precisa della giornalista Laura Rio de Il Giornale, il cantautore che dal 2003 al 2012 ha organizzato il festival O' Scià a Lampedusa, ha espresso la sua legittima opinione da cittadino:"Ho sempre pensato che gli artisti fanno delle battaglie sociali ...

Sanremo 2019 - Baglioni sui migranti scatena la polemica. La direttrice di Ra1 : “È stato un comizio”. Rossi del Cda Rai : “Fuori luogo” : Le parole di Claudio Baglioni sui migranti, il tweet di replica di Matteo Salvini: il caso Sanremo esplode nel giro di poche ore e arriva addirittura a coinvolgere il Cda Rai. Il direttore artistico e conduttore della kermesse in conferenza stampa aveva commentato: “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 ...

Sanremo - Baglioni sotto attacco social. Direttrice Rai1 'Solito comizio'. L ad Salini 'Piena collaborazione con direttore artistico' : Politica Migranti: Salvini denunciato per istigazione all'odio razziale per la frase "finita la pacchia per i migranti" di ALBERTO CUSTODERO e VALENTINA RUGGIU

Rai1 - la direttrice Teresa De Santis fulmina Baglioni : «La conferenza stampa di Sanremo trasformata in un comizio» : Teresa De Santis Nemmeno il tempo di entrare in corsa in un palinsesto e in un Festival di Sanremo da lei non orchestrati, e Teresa De Santis, la nuova direttrice di Rai1, ha già dei grattacapi da gestire. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda l’intervento a sorpresa sul tema migranti pronunciato ieri da Claudio Baglioni durante la conferenza stampa della kermesse sanremese. Il fuori programma politico del cantautore non sarebbe ...

I migranti inguaiano Baglioni Direttrice Rai1 : 'Mai più a Sanremo' : "Finché ci sarò io, Baglioni non andrà mai più all'Ariston", avrebbe tuonato perentoriamente la De Santis contro il cantante Segui su affaritaliani.it