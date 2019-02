Sanremo 2019 - diretta. Bocelli emoziona con il figlio. Favino veste i panni di Freddie Mercury : È partita al teatro dell'Ariston la 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019. AGGIORNA LA DIRETTA Ore 20.45 - Claudio Baglioni ha aperto il Festival cantando insieme...

Cantano Baglioni - Bisio e Raffaele : così inizia Sanremo 2019 : È iniziato il Festival di Sanremo . Regia teatrale di Duccio Forzano e coreografie affidate a Giuliano Peparini entrato a far pare della squadra di Claudio Baglioni . Sulle note di ' Via ' cantate con ...

Sanremo 2019 - problemi di audio : "Si sente male". Disastro al Festival : gracchia il microfono di Claudio Bisio : "Non si sente niente". Su Twitter è un tam tam sull'audio di Sanremo. I testi delle canzoni non si capiscono bene, difficile distinguere le parole. Il peggiore audio di sempre, scrive qualcuno. Nek il cantante più penalizzato, a detta di molti. Ad un certo punto anche il microfono di Claudio Bisio s

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. La polemica di Claudio Bisio : “Invito i giornalisti seri a smetterla qui” – FOTO E VIDEO : Alle 20.47 va in onda la sigla dell’eurovisione. Il segnale è chiaro: Sanremo 2019 è iniziato. “Voglio andar viaaa“, cantano Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele sopra a una pedana. Lo penseranno pure alcuni telespettatori? Forse. Poi il trio scende la scalinata in religioso silenzio e l’emozione è palpabile. Le prime parole sono del dittatore Baglioni: “Ho il piacere e ...

Sanremo 2019 - diretta. Bocelli emoziona con il figlio. Gag Bisio : «Baglioni? Un sovversivo» : È partita al teatro dell'Ariston la 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019. AGGIORNA LA DIRETTA Ore 20.45 - Claudio Baglioni ha aperto il Festival cantando insieme...

Sanremo 2019 - diretta. Bocelli emoziona con il figlio. Gag Bisio : «Baglioni? Un sovversivo» : È partita al teatro dell'Ariston la 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019. AGGIORNA LA DIRETTA Ore 20.45 - Claudio Baglioni ha aperto il Festival cantando insieme...

Sanremo 2019 - la diretta della prima puntata : Claudio Bisio «Passerotto non andare via - era un migrante» - LE NOSTRE PAGELLE LIVE : Manca pochissimo all'inizio della prima puntata del Festival di Sanremo 2019 che seguiremo in diretta minuto per minuto su Leggo.it. Possiamo già anticiparvi anche la scaletta...

Musica Che Resta de Il Volo a Sanremo 2019 è un Grande Amore in tono minore : canzone fotocopia e vittoria già scritta? : Cinque autori hanno lavorato al testo e alla Musica di Musica che Resta de Il Volo a Sanremo 2019, ma l'impressione che si ha sin dall'intro del brano è che si tratti di una replica sbiadita di quello che ha vinto nel 2015. Niente di nuovo - non che ci si aspettasse qualche novità, va detto - da parte dei tenorini di Ti Lascio Una canzone ormai cresciuti che, vuoi per coerenza vuoi per furbizia, continuano imperterriti a riproporre canzoni che ...

Sanremo 2019 - canzoni : il testo di «I tuoi particolari» di Ultimo : Ultimo Le piccole cose, le sfumature, i dettagli che danno valore ad un rapporto umano e che mancano quando non ci sono più. Ultimo fa un elogio alla sensibilità nel brano I tuoi particolari, con cui gareggia tra i Campioni al Festival di Sanremo 2019. L’artista è anche autore unico del testo. Testi Sanremo 2019: I tuoi particolari – Ultimo I tuoi particolari di N. Moriconi Ed. Honiro – Roma È da tempo che non sento più La tua ...

Sanremo 2019 - diretta. Bocelli duetta con il figlio. Ironia Bisio : «Baglioni? Fa politica da sempre» : È partita al teatro dell'Ariston la 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019. AGGIORNA LA DIRETTA Ore 20.45 - Claudio Baglioni ha aperto il Festival cantando insieme...

Sanremo 2019 - diretta. Bocelli duetta con il figlio. Ironia Bisio : «Baglioni? Fa politica da sempre» : È partita al teatro dell'Ariston la 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019. AGGIORNA LA DIRETTA Ore 20.45 - Claudio Baglioni ha aperto il Festival cantando insieme...

Sanremo 2019 - la diretta della prima puntata : Claudio Bisio - LE NOSTRE PAGELLE LIVE : Manca pochissimo all'inizio della prima puntata del Festival di Sanremo 2019 che seguiremo in diretta minuto per minuto su Leggo.it. Possiamo già anticiparvi anche la scaletta...

Sanremo 2019 - la prima serata : Festival di Sanremo 2019, le foto più belleIl tridente di conduttori sembra divertirsi. «Chi parla?», chiede l’anche direttore artistico Claudio Baglioni. «Tu, c’è la gerarchia», risponde Claudio Bisio. «Sì, ma la galanteria è più importante», si rivolge allora lui a Virginia Raffaele. «C’è però anche un diritto di anzianità. Prego, Claudio». E insieme, i due: «Quale?». Una breve parentesi come premessa, e poi musica. Dopo il ...

Sanremo 2019 - Gigi D’Alessio ad Anna Tatangelo : «In bocca al lupo - amore mio» : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio alla prima di Un Natale al SudAnna Tatangelo e Gigi D'Alessio alla prima di Un Natale al SudAnna Tatangelo e Gigi D'Alessio alla prima di Un Natale al SudAnna Tatangelo e Gigi D'Alessio alla prima di Un Natale al SudAnna Tatangelo e Gigi D'Alessio alla prima di Un Natale al SudAnna Tatangelo e Gigi D'Alessio alla prima di Un Natale al SudAnna Tatangelo e Gigi D'Alessio alla prima di Un Natale al SudAnna Tatangelo ...