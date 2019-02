Sanremo 2019 | canzoni | il testo di «Senza farlo apposta» di Federica Carta e Shade

davidemaggio

: Sanremo 2019 Opening Party.... guarda il video ???? - NekOfficial : Sanremo 2019 Opening Party.... guarda il video ???? - SanremoRai : Il programma della prima serata QUI: - SanremoRai : Oggi nella social room di #Sanremo2019 @FedericaPaper e @thetrueshade @_AnnaTatangelo_ @Einar_official @ilvolo -

(Di martedì 5 febbraio 2019), canzone con la qualesi presentano al Festival di, parla di un amore non corrisposto, con tutti i problemi del caso. Un brano nato la scorsa estate, che “cambierei ancora se potessi”, spiega il rapper, autore del pezzo. La cantante, invece, si rivede molto nel, quasi come fosse stato scritto su di lei.: ildidi– J. Ettorre – Jaro Ed. Red Music Edizioni Musicali/Sony/ATV Music Publishing (Italy)/EMI Music Publishing Italia – MilanoA volte dirsi ti amo È più finto di un «dai ci sentiamo» Ho il tuo numero ma non ti chiamo A te fa bene, a me fa strano Che parli con me ma non sono qui E non ci credo ai tuoi «fidati» Prima facevi monologhi Ora parli a monosillabi E ...