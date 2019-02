Sanremo 2019 | Bocelli incanta con il figlio Bisio | «Baglioni sovversivo» | ma lo spin

Sanremo 2019 - Bocelli con il figlio| : Standing ovation per Bocelli. Favino-Raffaele show. Su Twitter polemiche sulla qualità dell’audio |

Sanremo 2019 - prima puntata : Promossi Loredana Bertè - Ultimo e Silvestri - Einar flop - LE NOSTRE PAGELLE LIVE : Su Leggo.it la diretta, minuto per minuto, della prima puntata del Festival di Sanremo 2019. Sanremo 2019, DIRETTA prima puntata SU LEGGO.IT 01.06 La classifica parziale della...

Sanremo 2019 - le pagelle finali dei cantanti : Cristicchi da applausi - super Bertè - Renga promosso - deludono Il Volo ed Einar : Segui su leggo.it in diretta l'esibizione sul palco dell'Ariston dei cantanti del Festival di Sanremo 2019. Live tutte le performance con le pagelle di ogni cantante durante la prima...

Sanremo 2019 classifica prima serata : posizioni di artisti e canzoni : Sanremo 2018 classifica prima serata. Martedì 5 febbraio è andata in onda su Rai 1 la prima serata del 69° Festival della Canzone Italiana condotta dal trio formato dal direttore artistico Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2019 Sanremo 2019 classifica prima serata: posizioni di artisti e canzoni Fin dai primi minuti, la gara è entrata nel vivo con le votazioni suddivise per la prima puntata con il ...

Sanremo 2019 - i voti ai look più (o meno) belli della prima serata : Dall’acconciatura mitologica di Patty Pravo all’eleganza sensuale di Paola Turci, i dettagli dei look sfoggiati dai...

Programmi TV di stasera - mercoledì 6 febbraio 2019. Sanremo e non solo : Federica Sciarelli Rai1, ore 20.45: 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo - Seconda Serata Seconda serata in compagnia di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Si esibiscono 12 dei 24 artisti, le cui canzoni verranno votate tramite sistema misto: Televoto (40%), Giuria della Sala Stampa (30%), Giuria Demoscopica (30%). Il televoto è attivo con sessione unica in cui è possibile votare per tutti i 12 Artisti in gara della ...

Sanremo 2019 - le pagelle di C.R. & Friends : per Il Volo una media del “4” - Cristicchi convince - Ultimo non mette tutti d’accordo : Quando Cristiano Ronaldo ha accettato di scrivere le pagelle per noi non potevamo crederci. Uno dice, “va be ma cosa c’entra Cristiano Ronaldo con la musica”? E questa è una sottigliezza perché alcuni potrebbero rispondere che anche Sanremo c’entra poco con la musica. Semmai, con la televisione. Comunque, a pensarci bene, forse non era Cristiano Ronaldo. Incredibile come le amnesie temporanee arrivino all’improvviso ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. La prima serata è senza fine : all’1 devono esibirsi ancora due cantanti – FOTO E VIDEO : Alle 20.47 va in onda la sigla dell’eurovisione. Il segnale è chiaro: Sanremo 2019 è iniziato. “Voglio andar viaaa“, cantano Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele sopra a una pedana. Lo penseranno pure alcuni telespettatori? Forse. Poi il trio scende la scalinata in religioso silenzio e l’emozione è palpabile. Le prime parole sono del dittatore Baglioni: “Ho il ...

Sanremo 2019 : il cardinale Ravasi cita su twitter i testi di Silvestri e Cristicchi : "Avete preso un bambino che non stava mai fermo. L'avete messo da solo davanti a uno schermo. E adesso vi domandate se sia normale se il solo mondo che apprezzo è un mondo Virtuale (Daniele Silvestri, Argento vivo) #Sanremo2019": il cardinale Ravasi, non nuovo alle citazioni pop, riporta in un tweet il testo della canzone di Daniele Silvestri in gara al Festival di Sanremo.Avete preso un bambino che Non stava mai fermo L'avete messo da ...

Sanremo 2019 - omaggio al Quartetto Cetra con Claudio Santamaria : A 70 anni dall'incisione de La vecchia fattoria, il dirottatore del Festival di Sanremo 2019 Claudio Baglioni, i conduttori Virginia Raffaelle e Claudio Bisio e l'attore Claudio Santamaria hanno celebrato il Quartetto Cetra con un medley di alcuni dei grandi successi del complesso musicale attivo dal 1941 al 1990. 50 anni di musica italiana, tra ritmi swing e note rock and roll, che di fatto hanno raccontato con la leggerezza dei ...

Sanremo 2019 - nel mare (troppo) calmo della sera : niente polemiche in questo festival : La musica c'è. Ma lo spettacolo manca. E per lasciar spazio all'armonia a tutti i costi Baglioni si mette da parte Per colpa di Salvini non possiamo neanche più parlare male di Sanremo " Sanremo 2019, il monologo di Bisio: ''Baglioni sovversivo, il suo passerotto è un migrante''"

Sanremo 2019 - diretta. Baglioni duetta con Giorgia - Santamaria e la gag sui vegani : È partita al teatro dell'Ariston la 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019. AGGIORNA LA DIRETTA Ore 20.45 - Claudio Baglioni ha aperto il Festival cantando insieme...