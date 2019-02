Sandro Ruotolo | chi ha paura del giornalismo d’inchiesta?

Sandro Ruotolo - chi ha paura il giornalismo d’inchiesta? : Sospesa la revoca della scorta al giornalista Sandro Ruotolo. La protezione dello Stato resta. Tiriamo un sospiro di sollievo. La precedente decisione di lasciare un cronista impegnato da oltre 40 anni nella lotta quotidiana alle mafie, senza garantirgli la sicurezza personale ha suscitato – non poteva essere diversamente – un’onda lunga di proteste che hanno attraversato l’intero Paese. Ma, soprattutto manifestazioni ...

M5S fa scudo a Sandro Ruotolo. Di Maio : "Assurdo revocare la scorta" : "Per me è una cosa assurda la revoca della scorta a Sandro Ruotolo. Oggi torno a Roma e mi informerò per capire cosa sia successo". Il vicepremier Luigi Di Maio critica il provvedimento del Viminale di revoca della scorta del giornalista. "Se non ci sono rischi per Sandro - ha detto Di Maio - non devo dirlo io, ma i tecnici. Allora ok. Ma se invece è stata fatta una scelta imprudente, Ruotolo merita la scorta perché ...

Roberto Fico : “Sul caso della scorta di Sandro Ruotolo verranno fatti approfondimenti” : Il presidente della Camera Roberto Fico, intervenuto alla trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa”, ha commentato la decisione di togliere la scorta al giornalista napoletano Sandro Ruotolo, minacciato dalla camorra per le sue inchieste. “Giornalisti a rischio vanno sempre protetti”, ha detto anche il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho.Continua a leggere

Roberto Saviano con Sandro Ruotolo contro la #Bestia di Salvini : "Il traffico maggiore sui social media connesso alle bestialità di Salvini è veicolato da account fasulli e account statunitensi connessi alla Nra, la potente lobby delle armi. Lo ha spiegato Sandro Ruotolo (da domani senza scorta) ne #LaBestia per Fanpage". Lo scrive su Facebook lo scrittore e giornalista, Roberto Saviano, spesso in polemica con il ministro dell'Interno e vicepremier.Saviano prosegue: "Sarebbe bellissimo, per dare ...

Il ministero dell’Interno ha tolto la scorta al giornalista Sandro Ruotolo - minacciato dalla camorra : Il ministero dell’Interno ha tolto la scorta al giornalista napoletano Sandro Ruotolo, che l’aveva dal 2015 quando aveva ricevuto delle minacce dal boss dei casalesi Michele Zagaria per via delle sue inchieste sul traffico di rifiuti tossici in Campania. La

Perché togliere la scorta a Sandro Ruotolo è un rischio che non possiamo correre : Sandro Ruotolo, dopo tre anni e mezzo dalla condanna a morte del boss dei Casalesi Michele Zagaria, viene lasciato senza scorta. Sono esterrefatto e preoccupato. Sandro, come tutti coloro che vivono la sua condizione, non ha mai chiesto la scorta ma, come ci insegnano tanti casi, senza quella protezione Sandro rischia davvero la vita. Vi invito a riascoltare il video con la deposizione al “maxi processo” a Palermo del collaboratore di giustizia ...