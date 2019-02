San Siro | l’assessore Maran | “Proposta positiva | Milano merita un grande stadio”

San Siro - Inter e Milan preparano la proposta per riqualificare l'area dello stadio : Inter e Milan stanno preparando una proposta di riqualificazione di San Siro da presentare al Comune di Milano. Questo è il senso della lettera con cui i club hanno risposto all'Amministrazione, che ...

Milan e Inter - lettera al Comune su San Siro : "Vogliamo più spazi per noi" : Inter e Milan stanno preparando una proposta di riqualificazione di San Siro da presentare al Comune per la quale viene richiesto "un montante di volumetrie private superiore rispetto a quanto ...

Nuovo San Siro - Inter e Milan chiedono volumetrie maggiori : Prosegue il lavoro congiunto di Inter e Milan per il Nuovo stadio . Secondo quanto riporta l'Ansa, i due club starebbero preparando infatti una proposta di riqualificazione di San Siro da presentare ...

Inter e Milan pronte a presentare il progetto per il nuovo San Siro : Le due società Milanesi stanno preparando un «progetto innovativo che riqualificherà tutta l'area nell'Interesse di tutta la città». L'articolo Inter e Milan pronte a presentare il progetto per il nuovo San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

VIDEO Inter-Bologna 0-1 - Highlights e sintesi della partita. Santander gela San Siro - Spalletti rischia : Niente da fare per l’Inter di Luciano Spalletti. A San Siro altro risultato decisamente amaro dopo l’eliminazione ai calci di rigore contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri sono stati superati 1-0 dal Bologna, match valido per la 22esima giornata del campionato di calcio di Serie A, per effetto del gol del paraguaiano Federico Santander che ha letteralmente gelato il “Meazza”. Una marcatura che ...

L'inter crolla ancora - il Bologna espugna San Siro 0-1 : Continua il momento no delL'inter. Dopo la sconfitta rimediata ai danni della Lazio in Coppa italia qualche giorno fa, la banda di Spalletti subisce l'ennesima sconfitta. Questa volta ad approfittare del momento poco felice dei nerazzurri è il Bologna del neo tecnico Sinisa Mihajlovic, il quale riesce ad ottenere subito i 3 punti alla prima uscita. Cronaca della sfida Serviva una prova di forza, una reazione degna di nota. Ciò non è avvenuto. ...

Roma - la Sud ricorda De Falchi - giallorosso ucciso nell'89 davanti al San Siro. Poi lasciano vuota metà Curva : Prima del fischio d'inizio la toccante coreografia in ricordo di Antonio De Falchi , tanti stendardi che ritraggono il ragazzo, , tifoso ucciso trent'anni fa prima di un Milan-Roma. Poi la dura ...

Sprofondo nerazzurro a San Siro : Santander rilancia il Bologna e inguaia Spalletti : Contro il Bologna ci si attendeva il riscatto da parte dell'Inter, dopo la cocente eliminazioni ai quarti di finale di Coppa Italia di giovedì sera contro la Lazio. Un riscatto che non è arrivato, anzi, i nerazzurri sono stati battuti per 0-1 dagli emiliani e sono usciti tra i fischi assordanti degli oltre 5000 tifosi presenti a San Siro. Perisic si conferma svogliato e poco concreto C'era grande attesa per la sfida tra Inter e Bologna, valevole ...

Crollo Inter - il Bologna passa a San Siro con Santander : 0-1 : Milano, 3 febbraio 2019 " Crisi dura e certificata ora per l' Inter . La squadra di Spalletti è stata sconfitta oggi in casa dal Bologna per una rete a zero con marcatura nel primo tempo di Santander ...

Serie A - Inter-Bologna 0-1 : Santander gela San Siro : MILANO - Si apre ufficialmente la crisi in casa Inter . Dopo il 6-2 rifilato al Benevento negli ottavi di Coppa Italia solo delusioni nel 2019 per i nerazzurri, sconfitti dal Bologna a San Siro due il ...

Inter-Bologna 0-1 - fischi a San Siro : ANSA, - ROMA, 3 FEB - Sconfitta casalinga per l'Inter battuta 1-0 dal Bologna in uno dei posticipi della 22/a giornata del campionato di serie A. Al fischio finale, bordate di fischi per i nerazzurri. ...

Notte fonda Inter - a San Siro vince il Bologna : Fischi a San Siro per l'Inter sconfitta 1-0 dal Bologna galvanizzato dalla cura Mihajlovic. Dopo il ko contro il Torino e l'eliminazione all'ultimo rigore dalla coppa Italia, la formazione di Spalletti incassa un altro risultato negativo e i rumors su Antonio Conte piu' che gossip sembrano prendere sempre piu' corpo come la crisi della squadra nerazzurra. Decide il match un gol di Santander, a segno di testa al 32' del primo tempo. La reazione ...

