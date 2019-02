Salvini | stadio Roma ottima notizia | si riqualifica area degradata

Quarta Repubblica - Matteo Salvini entra in studio da Nicola Porro : ovazione da stadio - accoglienza mai vista : 'Se la giunta desse l' autorizzazione a procedere sarebbe un precedente grave, perché significherebbe che una parte di magistratura decide cosa possono fare la politica, il Parlamento e il governo'.

Salvini dopo gli ultimi episodi : “andare allo stadio con qualche sfottò ci sta” : “Ringrazio il mondo del calcio. Andare allo stadio con qualche sfottò ci sta. Penso che se questo paese punterà sullo sport per i giovani sarà un paese migliore”. Sono le dichiarazioni rilasciata dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante la presentazione della riforma del sistema sportivo italiano. In particolar modo non sono mancate le polemiche in relazione ai fatti accaduti nel calcio italiano, dagli scontri ...

Salvini e la violenza allo stadio : “Sbagliato punire 12 milioni di tifosi per colpa di 6 mila ultrà” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini, al termine della riunione straordinaria dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, svoltasi con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, i vertici dello sport ed il capo della polizia Franco Gabriellico, è tornato sul tema violenza e ultrà: «Ogni settimana ci sono 12 milioni di tifosi che seg...

Supercoppa in Arabia saudita - cresce la protesta. Salvini : 'Giocarla in un paese che vieta lo stadio alle donne è una schifezza' : Lo sport deve infatti essere veicolo di diffusione di ben altri valori, come l'uguaglianza e la parità di genere. Venire meno a questi principi cristallizzati anche nella nostra Costituzione - ha ...

Scontro tra ultrà all'Autogrill sull'A1 a Firenze. Salvini - in galera - mai più allo stadio : Spintoni e pugni stamani tra opposte tifoserie nell'area Chianti dell'A1 a Firenze: secondo quanto spiegato dalla polizia coinvolti supporter del Torino e del Bologna che viaggiavano su due pullman. ...

