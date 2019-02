Salvini | Scambio Diciotti-Tav? Chi lo pensa va curato

Caso nave Diciotti - Salvini : querelo chi parla di voto di scambio giunta-Tav - Sky TG24 - : Il ministro ha ribadito che non c'è nessuna trattativa sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti. "Magari quella era la vecchia politica", ha sottolineato Salvini. E sull'analisi costi-benefici della Tav: "Strano che ce l'abbia Parigi e non io"

