Salvini | A insulti finisce male E Toninelli ridicolizza l' opera

Governo : Salvini avverte - basta insulti : ANSA, - ROMA, 4 FEB - "Sono convinto che su Venezuela e Tav tra persone di buon senso l'accordo si trova. Se qualcuno continua ad insultarmi e darmi del rompicoglioni le cose si fanno più complicate". ...

Salvini contro Di Battista : "Non ho bisogno di una ripulita. Se continuano gli insulti le cose si complicano" : "Non ho bisogno di essere ripulito da Di Battista, la pulizia me la danno gli italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Quarta Repubblica" in onda stasera su Rete4, interpellato su una frase dell'esponente grillino Alessandro Di Battista, che aveva affermato che "La Lega ci dovrebbe ringraziare perchè l'abbiamo ripulita". Salvini, sempre parlando di Di Battista, ha aggiunto che "si è riposato ed è ...

Matteo Salvini massacra Maurizio Martina dopo gli insulti : 'Pensate - stanotte...' : Uno dei potenziali leader del Pd, il Maurizio Martina che corre per la segreteria, nel corso della domenica non ha perso occasione per attaccare Matteo Salvini: 'È tempo di sfiduciarlo. È venuto il ...

Matteo Salvini - la strepitosa replica agli insulti di Padre Alex Zanotelli : "Forse..." : L'ultimo di una lunga lista. Si parla di Padre Alex Zanotelli, 80enne missionario comboniano impegnato tra Africa e Italia. L'ultimo della lunga lista di preti che attaccano con parole ingiustificabili Matteo Salvini per le sue politiche sull'immigrazione. In una recente intervista a LaPresse, Zanot

La Boldrini passa agli insulti : "Salvini? È un coniglio…" : Un nuovo duro, durissimo attacco di Laura Boldrini a Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti e sulla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania processare il ministro dell'Interno. L'afffondo ...

Cacciari passa agli insulti : "Salvini? Mi fa schifo" : "Ma io non me la prendo con Matteo Salvini. Salvini mi fa semplicemente schifo e basta. Fa schifo l'Europa, lo so benissimo anche io. E non mi va di parlare di Salvini, non me ne frega proprio niente...". La sparata a zero contro il ministro dell'Interno è opera di Massimo Cacciari.L'ex sindaco di Venezia, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai Tre, ha sbottato (e insultato) parlando di immigrazione e commentando il caso della ...

Marco Travaglio - colata d'insulti contro Matteo Salvini : "Razzista - nazista e pure piddino" : Neppure oggi Marco Travaglio cambia copione. Il direttore del Fatto Quotidiano, house organ grillino e leader in pectore del M5s, si presta a una nuova colata di insulti contro Matteo Salvini, dal quale è ossessionato (ossessione acuita dagli ultimi sondaggi che danno i grillini in ulteriore calo a

Gino Strada fuori controllo - diluvio di insulti a Matteo Salvini : "Cogl*** - criminale - hitleriano" : Il fondatore di Emergency, Gino Strada, attacca ancora una volta il governo dopo l'ultimo naufragio nel Mediterraneo e l'intervento forzato dal premier Giuseppe Conte sulle autorità libiche per il salvataggio di 100 naufraghi su un barcone in avaria. Intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, St

"Salviniani pecore beote". Il post di MamAfrica scatena gli insulti sul ministro : L'occasione per redigere il post contro Matteo Salvini è lo scatto che immortala il momento in cui, a Teramo, un vu cumprà viene allontanato dal ministro dell'Interno intento a scattare selfie con fan ed elettori. A redigerlo è la pagina Facebook "MamAfrica" lo scorso 6 gennaio. "In uno scatto di ieri - si legge - la sintesi perfetta del nostro Paese. Il povero con lo sguardo impaurito, il prepotente che lo schernisce e le pecore beote che ...

Salvataggio Carige - Boschi e Renzi attaccano Salvini e Di Maio : 'Smentiti 5 anni di insulti' : Esplode la polemica politica sul caso Carige dopo che il governo gialloverde ha dato il via libera all'operazione salvagente sul modello Mps. 'Smentiti cinque anni di insulti contro di noi', attaccano dal Pd Matteo Renzi ...

