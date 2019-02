Roma | venduti oltre 40mila biglietti per la sfida col Porto

Roma - venduti oltre 30mila biglietti per la sfida con il Porto : Sono oltre 30mila i biglietti già venduti dalla Roma per la sfida di Champions League contro il Porto negli ottavi di finale. L'articolo Roma, venduti oltre 30mila biglietti per la sfida con il Porto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.