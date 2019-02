Roma | molestie aggravate | patteggia 50mila euro il docente del Tasso che scriveva

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 febbraio 2019) Il professore: “Quando rientri ti bacio tutta, se lo vorrai”. Oppure: “Mi piaci. Ti voglio. Ti amo”. E ancora: “Ma ti immagini la scena? Sublime. Io che ti chiedo di spogliarti… una epifania… una resurrezione nello spirito in me… Un entrare nell’empatia dello spirito…”. E tanti altri messaggi, ben 2.600, che una studentessa aveva depositato in procura. Ora il professor Maurizio Gracceva,di storia e filosofia al liceo classicodi, hato una condanna aper il reato disessuali, di cui era accusato. Una vicenda esplosa ai primi di gennaio del 2018, dopo che un’allieva diciottenne aveva deciso di portare in procura i messaggi hot che riceveva dal suo prof, anche 200 al giorno. E non era l’unica. Dopo di lei, maggiorenne, altre studentesse (tre delle quali ...