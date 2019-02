Roma, il nuovo stadio si farà! I lavori potranno iniziare già quest’anno

lanotiziasportiva

: ? #UltimOra ??#Raggi: 'Il nuovo stadio della Roma si farà. I cantieri potranno aprire entro l'anno' #SkySport - SkySport : ? #UltimOra ??#Raggi: 'Il nuovo stadio della Roma si farà. I cantieri potranno aprire entro l'anno' #SkySport - Corriere : Nuovo stadio della Roma, la sindaca Raggi: «Si farà» - MattiaBriga : Tra le 25 canzoni contenute nel mio nuovo album #ilrumoredeisogni ?? troverete i seguenti 9 Brani Live ?? 1?? Benven… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Dopo un lungo tira e molla, lapotrà finalmente avere il suodi proprietà.Adesso ci siamo. Dopo tanto parlare, tira e molla interminabili sembra esserci l’ok definitivo per lodella. Ad annunciarlo è stato il sindaco Virginia Raggi nel corso della presentazione della relazione tecnica del Politecnico di Torino. L’impianto verrà realizzato, come ben noto, a Tor di Valle.Ora resta da capire se la società giallorossa riesca a trovare tutti gli accordi necessari per poter aprire i cantieri. Insomma la Raggi è stata chiara: «Lodellasi fa e i proponenti se voglionoaprire i cantieri già entro l’anno. Le modifiche richieste impatteranno in modo positivi sulla città»., ilsigià quest’anno La Notizia Sportiva - Il web magazine sportivo.