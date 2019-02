Roma | De Rossi difende Kolarov dalle critiche! Il commento fa il pieno di like | “fratello

Roma - De Rossi sta con Kolarov : 'Fratello mio'. Il commento fa il pieno di like : Le recenti polemiche dei tifosi verso Kolarov non hanno impaurito De Rossi che da vero leader e capitano ha commentato pubblicamente su Instagram una foto postata dal terzino serbo. ' Fratello mio ', ...

Roma - rinviato alla prossima estate il rinnovo di Zaniolo : i motivi della decisione del club giallorosso : Il club giallorosso ha deciso di rinviare a fine giugno le operazioni per il rinnovo di Zaniolo, lasciando al giocatore la possibilità di esprimersi al meglio La Roma si coccola Nicolò Zaniolo, riuscito in poco tempo a prendere in mano la formazione giallorossa nonostante la giovane età. Tre gol e tanta qualità per il centrocampista ex Inter, arrivato la scorsa estate nell’operazione che ha portato Radja Nainggolan in maglia ...

Roma - De Rossi e Zaniolo idoli dei tifosi. Di Francesco vola a Francoforte al coaches meeting : A Trigoria è tornato il sorriso dopo il pareggio agguantato contro il Milan e la prestazione convincente della squadra. A trascinare i compagni è stato De Rossi che con il suo carisma ha guidato ...

Roma-Milan - le pagelle : De Rossi è una garanzia - Schick oltre la sufficienza : ROMA Una partita col sentimento. Zaniolo trascina, Schick si sbatte. OLSEN 6 Prende il solito gol e nel finale una buona parata su Laxalt. Timido nelle uscite. KARSDORP 6,5 Di difendere non se ne ...

Milan - Gattuso : "Roma meglio ai punti. De Rossi? Sembro suo padre" : Ha accarezzato l'idea di portarsi a casa la vittoria. Ma in fondo a Rino Gattuso il pareggio del Milan a Roma va bene. Anche perché i giallorossi hanno creato molto più dei rossoneri. "Nel primo tempo ...

Roma-Milan - Di Francesco : 'Meritavamo la vittoria. De Rossi è fondamentale' : ... ma non sono mancate le risposte che dovevano arrivare: "E' un peccato, perché bisogna prendere sempre prima gli schiaffi per rialzarsi " ha spiegato Eusebio Di Francesco ai microfoni di Sky Sport ...

Roma Milan Cronaca LIVE : Palo dei giallorossi : 80′ SOSTITUZIONE Roma, entra Kluivert ed esce Schick77′ SOSTITUZIONE Milan entra Castillejo ed esce Paquetà76′ Colpo di testa di Dzeko su cross di Kolarov palla a lato di poco75′ Ci prova Kolarov con una percussione ma il suo tiro viene respinto71′ AMMONITO Bakayoko per fallo su Pellegrini a centrocampo70′ Gran parata di Donnarumma su colpo […] L'articolo Roma Milan Cronaca LIVE: Palo dei giallorossi ...

Roma-Milan - dalle 20.30 La Diretta Torna De Rossi - c'è Schick con Dzeko : Si gioca di domenica sera all'Olimpico il big match della 22a giornata di campionato, la sfida tra Roma e Milan; i gialloRossi cercano un immediato riscatto dopo la rocambolesca rimonta subita a...

Roma-Milan : da Zaniolo a De Rossi - le chiavi per Di Francesco : ROMA - Almeno la statistica, in questo momento molto difficile, sorride alla Roma : ai tempi di United e Bayern, entrambe le volte la squadra seppe reagire alla batosta di un 7-1 trovando una serie di ...

Roma – Kolarov preso di mira dai tifosi giallorossi - scritte shock davanti casa [FOTO] : scritte shock davanti casa di Kolarov a Torrino: continua la diatriba tra i tifosi giallorossi ed il terzino serbo Si conferma difficilissimo il rapporto tra il calciatore serbo Kolarov e la tifoseria giallorossa. Il terzino della Roma non ha mai goduto della simpatia degli ultras, a causa dei suoi precedenti nella Lazio e non si è mai sforzato troppo per rendere più amichevoli le relazioni con i tifosi giallorossi. Solo martedì scorso ...

Roma - scossa De Rossi : il capitano per tracciare una nuova rotta : La Roma calcistica, squassata dallo tsunami Fiorentina e avvelenata dalle polemiche, aspetta il rientro di Daniele De Rossi come se fosse un re taumaturgo in grado di curare ogni male. Zavorra pesante ...

Roma e De Rossi - a volte riCapitano : Quando El Shaarawy ha portato in vantaggio la Roma dopo 14 minuti del primo tempo, lui c'era; quando Mertens, a pochi instanti dalla fine, ha segnato il pari per il Napoli, lui non c'era. Non ce la ...

Roma-Milan - probabili formazioni : De Rossi dal 1' minuto : ROMA MILAN probabili formazioni – “Restare definitivamente al Milan? Perché no, restare a Milano è il mio sogno, il mio pensiero fisso. Ma ho un contratto con il Chelsea, quindi ora è difficile dire qualunque cosa”. A chiarire la volontà di restare anche la pRossima stagione a Milano, una volta scaduto il prestito, è il centrocampista […] L'articolo Roma-Milan, probabili formazioni: De Rossi dal 1′ minuto proviene ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - pres Empoli : Bennacer? i giallorossi a gennaio lo hanno chiesto ma... : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Il presidente dell'Empoli svela: 'i giallorossi mi hanno chiesto Bennacer a gennaio'.