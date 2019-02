Roma | costituiti 2 responsabili che hanno travolto buttafuori al Qube

romadailynews

(Di martedì 5 febbraio 2019)– Si sonopresso gli uffici della Questura diin via San Vitale, i due ricercati per aver tentato di investire idella discoteca, a Portonaccio, la notte del 27 gennaio scorso. Le indagini della sezione omicidi della Squadra mobile coordinate dalla Procura di, avevano portato gli investigatori ad un passo dalla cattura.I due, che sarebbero fratelli, probabilmente sentendosi braccati,deciso di presentarsi negli uffici della Polizia. La coppia di giovani, in quella folle notte tra sabato e domenica, dopo essere stati respinti all’ingresso del locale perche’ in evidente stato di alterazione, erano tornati qualche istante piu’ tardi a bordo di una Mercedes classe B con cui, dopo aver fatto manovra e aver imboccato la strada contno, avevanodue. Poi si erano schiantati contro alcune auto ...