Rocco Schiavone trionfa in Germania | oltre tre milioni di ascolti alla prima

Il successo di Rocco Schiavone in Germania come Montalbano - boom di ascolti per la serie con Marco Giallini : Il debutto di Rocco Schiavone in Germania è un successo. La serie con Marco Giallini è la prima italiana, dai tempi de La Piovra, ad andare in onda sul canale pubblico Ard e conquistare il pubblico tedesco. Secondo un comunicato stampa Rai, la prima puntata della stagione, "Pista nera", trasmessa il 26 gennaio, ha totalizzato 3,1 milioni di telespettatori con quasi il 12% di share. Cifre da capogiro che confermano l'alta qualità delle serie ...

'Rien ne va plus' : è tornato Rocco Schiavone - è già successo per Antonio Manzini : Il protagonista e il suo mondo Rocco, il protagonista, è la personificazione dell'umanità di oggi, così poco lineare, così priva di valori ideologici e nello stesso tempo capace di sentimenti forti, ...

'Ndrangheta in Valle d'Aosta : Antonio Manzini e per lui il vicequestore Rocco Schiavone lo sapevano da quattro anni - AostaOggi.IT : Certo, non aveva ancora approfondito i legami con i potentati politici locali, ma aveva chiaramente scritto che la 'Ndrangheta drogava l'economia locale. Partendo da un sequestro di persona, ...

Rocco Schiavone sbarca in Germania - ma la guida tv ‘scivola’ sulla bestemmia in copertina : Un clamoroso scivolone della guida Tv della rivista Zitty Berlin. In copertina, un primo piano di Marco Giallini nei panni di Rocco Schiavone, e per sintetizzare lo spirito scanzonato e antoconformista del vicequestore aggiunto di stanza in Val D’Aosta una clamorosa bestemmia: “Porca Ma…, un omicidio!”. Qui il sito della rivista La serie, basata sui romanzi di Antonio Manzini ha un successo internazionale: è stata venduta, oltre che ...

Rocco Schiavone 3 - i casting sono aperti in Valle d’Aosta : La terza stagione di Rocco Schiavone si farà, e i casting sono aperti: come si legge sul sito aostasera.it, “Cercasi attori per la terza stagione della serie tv di Rai 2 di Rocco Schiavone, che verrà girata prossimamente in Val d’Aosta”. I desiderata sono i seguenti: attori e attrici, dai 18 ai 75 anni, che non abbiano già partecipato alle precedenti stagioni. L’invito è rivolto ad attori professionisti ma anche non ...

Casting per la serie tv Rocco Schiavone 3 - anche per attori esordienti : quando - dove e come partecipare : Mentre debutta in Germania con polemiche al seguito, partono ad Aosta i Casting per la serie tv Rocco Schiavone 3, che andrà in onda su Rai2 nel 2020. Il poliziesco con protagonista Marco Giallini, rinnovato da Rai2 dopo gli ottimi ascolti della prima e della seconda stagione che ora debuttano anche sulla tv tedesca, tornerà in onda con nuovi episodi girati come sempre in Valle d'Aosta. E proprio lì si cercano attori e attrici, anche ...

