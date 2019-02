Rischio crollo | chiude il liceo di Valle Mosso

Inchiesta Ponte Morandi : chiuso per Rischio crollo il Ponte Paolillo - in Puglia : Il Ponte Paolillo si trova al chilometro 171+406 dell'autostrada A16 che collega Napoli a Canosa di Puglia : da mesi la struttura sarebbe a rischio di collassare.Continua a leggere

Grave allarme in Brasile : un’altra diga a Rischio crollo - oltre 20 mila persone da evacuare : Un’altra diga mineraria rischia di crollare a Brumadinho, dove venerdì un bacino del complesso Corrego do Feijao del gigante minerario Vale si è aperto, ricoprendo l’area di milioni di tonnellate di fango e detriti. Trentanove persone sono state recuperate senza vita, ma altre 250 mancano all’appello e le speranze di ritrovarle vive sono deboli, soprattutto dopo che le ricerche sono state sospese anche a causa della nuova ...

Codacons : “ Rischio crollo tangenziale Ovest di Milano - si gioca con la vita delle persone” : “Emergono gravissimi profili in relazione alla sicurezza della tangenziale Ovest di Milano , a rischio crollo per 4 anni tra l’ottobre 2014 e dicembre 2018. Da quanto pare, le strutture portanti del ponte risultavano essere seriamente danneggiate, e con il passare del tempo, uso e le condizioni atmosferiche avrebbero potuto portare ad una tragedia. Nonostante questo però i lavori di manutenzione della tangenziale sono iniziati ...

E45 interrotta per Rischio crollo - Anas : "Cantieri avviati - ecco gli itinerari alternativi" : Dalle 14:00 di mercoledì 16 gennaio 2019 è stata chiusa la strada statale 3bis "Tiberina" in entrambe le direzioni tra...

Viadotto a Rischio crollo - stop ai mezzi sulla E45 : "Criticità estrema" e "rischio di collassamento". Il Viadotto Puleto sulla E45, nel tratto in provincia di Arezzo vicino al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, è chiuso da questa mattina per rischio di crollo.Il provvedimento è stato ordinato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Arezzo dopo le segnalazioni arrivate dai tecnici. Il primo a segnalare il pericolo era stato un ex poliziotto che aveva postato su Facebook alcune ...