Rex Un cucciolo a palazzo film al cinema: cast, recensione, curiosità

(Di martedì 5 febbraio 2019) Rex Unè uno deialin uscita nelle sale giovedì 14 febbraio 2019. La pellicola diretta da Ben Stassen è di genere animazione, del 2019 con Jack Whitehall e Julie Walters. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALERex Unal: scheda eGENERE: Animazione, Avventura ANNO: 2019 REGIA: Ben Stassen: Jack Whitehall, Julie Walters, Ray Winstone DURATA: 92 minuti Rex Unal: trama Rex, il cane più viziato e con le gambe più corte di Buckingham Palace, dopo aver perso le tracce della sua amata padrona, Sua Maestà Elisabetta II, finisce per sbaglio in uno dei più terribili clan di lotta canina nei sobborghi di Londra. Tra mille peripezie e spericolati combattimenti, nel suo epico viaggio per ...