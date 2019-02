Renga dedica la canzone di Sanremo a Diana | Ambra Angiolini sposa Allegri

Nel testo di Aspetto che Torni di Francesco Renga - una dedica a mamma Iolanda dopo Angelo : Il testo di Aspetto che Torni di Francesco Renga anticipa la partecipazione dell'artista bresciano al Festival di Sanremo 2019 con il quale anticiperà le date del tour che ha già annunciato per le prossime settimane. Nelle scorse ore, l'artista ha pubblicato la cover del singolo che porterà in gara a Sanremo a cominciare dal 5 febbraio, con un cielo terso verso il quale qualcuno sta guardando in ricordo di una persona cara. Francesco ...