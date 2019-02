Raggi | Lo stadio della Roma si farà

Virginia Raggi sullo Stadio della Roma : "Si fa - cantieri aperti entro l'anno" : "Oggi siamo qui per illustrare il parere del Politecnico di Torino: lo Stadio si fa e i proponenti se vogliono potranno aprire i cantieri entro l'anno". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi presentando lo studio del Politecnico di Torino sui flussi di traffico attorno al progetto dello Stadio dell'As Roma a Tor di Valle.

Virginia Raggi : a Roma lo stadio si farà e “I lavori partiranno quest’anno” : Virginia Raggi ha ribadito più volte che lo stadio a Roma si farà è sará fatto bene Diceva un famoso fotografo statunitense, Minor White: “Quello che sembrava un inciampo, è diventato un gradino per Raggiungere la meta”. Il 2019 sarà davvero l’anno buono per lo stadio della Roma? La sindaca della Capitale Virginia Raggi dopo mesi di silenzi, a volte anche imbarazzati, torna a parlare del progetto più importante della sua ...

Stadio Roma - Raggi : "Si farà e bene" : 'Stamattina ho ribadito che a Roma lo Stadio si farà e sarà #UnoStadioFattoBene'. Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi rilanciando l'intervista uscita oggi sulla Gazzetta dello Sport in cui la stessa Raggi spiega di essere in attesa del parere finale del Politecnico di Torino sul progetto e che poi si penserà 'alla variante urbanistica'.

Stadio Roma - ci siamo. Raggi : "I lavori partiranno quest'anno" : Abbiamo ridotto le cubature del 50%, con edifici a ridotto impatto ambientale realizzati con gli standard energetici più avanzati al mondo e un superamento del rischio idrogeologico della zona". ...

Stadio Roma - Virginia Raggi : “l’intenzione è far partire i lavori entro quest’anno” : Stadio Roma – “Se il 2019 sara’ l’anno buono per posare la prima pietra dello Stadio della Roma? C’e’ la volonta’ politica di portare avanti al piu’ presto il progetto dello Stadio di Tor di Valle. lavoriamo con tale proposito nel rispetto della legge e nell’interesse dei cittadini”. Sono le importanti indicazioni de sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un’intervista alla ...

Stadio Roma - la Raggi : «C’è la volontà politica di proseguire il progetto» : Alla Gazzetta La sindaca di Roma Virginia Raggi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport sul progetto per lo Stadio della Roma. Ha parlato di «volontà politica di portare avanti al più presto il progetto dello Stadio di Tor di Valle». Passaggio importante dopo le recenti inchieste della magistratura. Ha chiarito come mai ha cambiato posizione da quando è arrivata al Campidoglio. «Ero contro “quel” progetto specifico, che ...

Stadio Roma - sindaca Raggi : 'Il 2019 è l'anno buono - ecco cosa manca' : Virginia Raggi , sindaca di Roma , torna a parlare della Roma e del progetto Stadio. Queste le parole rilasciate a la Gazzetta dello Sport: ' 2019 anno buono per porre la prima pietra? C'è la volontà politica di portare avanti al più presto il progetto dello Stadio di Tor di Valle . Lavoriamo con tale proposito nel rispetto della ...