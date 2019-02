Quasi 200 giorni di malattia | ma faceva la guida turistica | denunciato funzionario

Diretta Roma Milan/ Streaming video e tv : i precedenti della sfida sono Quasi 200 - Serie A - : Diretta Roma Milan Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big-match di Serie A all'Olimpico per la 22giornata.

Fiat 500 - che record : Quasi 200 mila macchine vendute in un solo anno" : Oggi è la vettura Fiat più globale con oltre 100 Paesi nel mondo in cui è commercializzata e l'80% dei volumi realizzati fuori dall'Italia. Complessivamente, dal 2007 a oggi, sono oltre 2 milioni e ...

Lo sviluppo di Star Citizen è costato Quasi 200 milioni di dollari fino a questo momento : Star Citizen ha raccolto oltre 200 milioni di dollari da quando Cloud Imperium Games ha iniziato a cercare finanziamenti nel 2012 e una ripartizione finanziaria della fine dello scorso anno rivela in che modo sono stati spesi molti di questi fondi tra il 2012 e il 2017. Al momento, come riporta PCGamer, emerge che Cloud Imperium ha speso oltre $ 193 milioni e quasi $ 50 milioni solo nel 2017.Se avete investito i vostri soldi sul progetto Star ...

Virginia Raggi è il sindaco più social del mondo : Quasi un milione di amici su Facebook - 200mila su Instagram : Con quasi un milione di follower su Facebook, è Virginia Raggi la sindaca più seguita del web. La prima cittadina di Roma, a metà del suo mandato, ha conquistato 927.307 follower...

Thailandia : Quasi 200 morti in incidenti stradali in appena tre giorni : Centottantadue persone hanno perso la vita tra il 27 e il 29 dicembre in Thailandia, molte delle quali a causa dell'eccessivo consumo di alcol.Continua a leggere

Sci – Vitalini Speed Contest World Cup Bormio : che spettacolo in pista con Quasi 200 bambini : Grande spettacolo a Bormio per la Vitalini Speed Contest World Cup Che entusiasmo per il Vitalini Speed Contest World Cup Bormio di ieri pomeriggio. quasi 200 bambini iscritti hanno animato la gara di velocità, il Vitalini Speed Contest , il format di velocità dedicato ai Cuccioli e Baby ( età tra i 7 ed 11 anni ) che Pietro Vitalini ha inventato da 5 anni e che porta in giro per l’italia. I mini velocisti si sono lanciati nel tratto ...

GUARDA LE FOTO - 'Retroscena e verità sul caso Aldo Moro' - a Piedimonte Matese Quasi 200 persone incontrano l'onorevole Giuseppe Fioroni : ... in quel contesto storico, in quel mondo dove le due grandi potenze mondiali lottavano per la propria egemonia, stava diventando, con la propria opera e con la propria visione politica, un vero e ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. Batterie 15 dicembre. Italia : Quasi en plein. Tutti avanti tranne Acerenza. Paltrinieri soffre ma è in finale. Record italiano della 4×200 donne! : quasi en plein azzurro. L’Italia porta avanti tutto il suo contingente in gara questa notte (mattina in Cina) nelle Batterie della penultima giornata dei Mondiali di Hanghzhou, tranne Domenico Acerenza che fallisce di poco l’accesso alla finale dei 1500. Un risultato tutt’altro che scontato per la squadra azzurra che si conferma una delle più compatte al mondo con un’altra mattinata di grande spessore. Le due staffette ...

Il Papiro di Artemidoro è un falso : nel 2004 fu venduto per Quasi 3 milioni di euro : Il procuratore della Repubblica Antonio Spataro chiude la sua ultima inchiesta, relativa al Papiro di Artemidoro, acquistato nel 2004 per 2 milioni e 750 mila euro dalla Fondazione per l'arte della Compagnia di San Paolo per essere esposto al Museo Egizio. Si tratta di una gigantesca truffa che affonda le sue radici nell'Ottocento.Continua a leggere

La strage si poteva evitare : per Sfera Ebbasta venduti Quasi 2000 biglietti - il doppio di quelli consentiti : Il locale aveva una autorizzazione temporanea per organizzare gli spettacoli danzanti che limitava l'accesso all' interno della discoteca a sole 900 persone. L' organizzazione dell'evento di ieri ...