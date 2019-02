Q Global Tech Award - Hey Mercedes | il premio è tuo

quattroruote

: Il Q Global Tech Award per l’innovazione tecnologica più interessante assegnato da Quattroruote va alla Mercedes pe… - quattroruote : Il Q Global Tech Award per l’innovazione tecnologica più interessante assegnato da Quattroruote va alla Mercedes pe… - Pbhajanka : RT @fundoozyt: VIVO V15/V15 PRO TO ARRIVE INDIA ON FEBRUARY 20 #Vivo #VivoIndia #V15 #V15pro #VivoV15 #VivoV15Pro #popupselfiecamera #popup… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Hey,, il Q2019 è tuo. Chissà come risponderebbe lMBUX, il nuovo sistema di infotainment della Casa di Stoccarda, ricevendo questa notizia. Il riconoscimento, assegnato dalla giuria dei nostri partner internazionali, è stato consegnato oggi nel corso del Quattoruote Day, il grande evento organizzato in collaborazione con Bosch, Eni e Pirelli.Nuova interfaccia. Il sistema, acronimo di-Benz User Experience, ha debuttato nel 2018 sulla nuova Classe A. composto da due display (da 7 o, in opzione, da 10,25 pollici), uno posto dietro il volante e laltro al centro della plancia, questultimo touch. Grazie allintelligenza artificiale e alla capacità di auto-apprendimento, il sistema, in sostanza, replica quanto avviene con gli assistenti personali presenti negli smartphone, andando oltre e applicandone il funzionamento a un ambiente ben più complesso come ...