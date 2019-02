Pronostico Real Betis vs Valencia, Copa del Rey 7-2-2019 e formazioni

lanotiziasportiva

: Quote e pronostico di #Barcellona-#RealMadrid - ArmandoAreniell : Quote e pronostico di #Barcellona-#RealMadrid - cassapronostici : Pronostico Real Valladolid – Villareal venerdì 8 febbraio 2019 -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Analisivs, semifinale didel Rey 7-2-Ci siamo quasi.navigano ormai con vista sulla finale didel Rey, dove ad attendere una delle due ci sarà la vincente di Barcellona-(qui ildell’andata).I biancoverdi sono arrivati fin qui senza mai perdere ed eliminando nell’ordine il Racing Santader (1-0 e 4-0), laSociedad (0-0 in casa, 2-2 in terra basca) e l’Espanyol ai tempo supplementari dopo il doppio 1-1.Meno netto il percorso dei pipistrelli, che dopo l’agevole turno contro l’Ebro (2-1 a domicilio e 1-0) ha perso entrambe le partite giocate in trasferta, 2-1 contro il Gijon (3-0 al ritorno) e 1-0 con il Getafe (vincendo 3-1 in casa). Insomma, ilper i ragazzi di Marcelino almeno in questa gara di andata non è proprio favorevole.Come arrivano?Non proprio roseo il nuovo anno per il ...