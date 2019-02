Portavoce Gilet Gialli | Niente alleanze con il M5s

Europee - Portavoce Gilet Gialli : "Con M5S molti valori condivisi ma niente alleanze" : M5s e Gilet Gialli futuri alleati? "niente affatto" ha chiarito uno dei portavoce del movimento transalpino dei Gilet Gialli liberi dopo l'incontro avvenuto oggi in un albergo dell’hinterland parigino con Di Maio e Di Battista. "La nostra lotta è molto mediatizzata" in Italia e "volevamo incontrarli" ha detto Christophe Chalençon a Le Parisien. I Gilet Gialli volevano "scoprire questo partito e capire bene il suo posizionamento politico ...

Europee - Portavoce Gilet Gialli : "Con M5s molti valori condivisi ma niente alleanze" : M5s e Gilet Gialli futuri alleati? "niente affatto" ha chiarito uno dei portavoce del movimento transalpino dei Gilet Gialli liberi dopo l'incontro avvenuto oggi in un albergo dell’hinterland parigino con Di Maio e Di Battista. "La nostra lotta è molto mediatizzata" in Italia e "volevamo incontrarli" ha detto Christophe Chalençon a Le Parisien. I Gilet Gialli volevano "scoprire questo partito e capire bene il suo posizionamento politico ...

Europee - confermata la lista dei gilet gialli. Capolista l'ex Portavoce : ufficiale: un gruppo di gilet gialli ha costituito una lista per le elezioni Europee di maggio 2019, che vedrà come capolista l'infermiera ed ex portavoce Ingrid Levavasseur. Lo riferisce l'emittente ...

Portavoce dei Gilet Gialli chiede aiuto al Mondo intero : Una Portavoce dei Gilet Gialli Italiana residente in Francia chiede aiuto al Mondo intero SUSANNA PACCIONE:Buongiorno, vi scrivo dalla Francia dove sono immigrata dall’Italia nel 99. Sono una delle portavoci dell’insurrezione dei Gilets jaunes, in Dordogna. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, dell’aiuto di tutti. Dico insurrezione perché non si tratta più né di movimento né di manifestazione sociale, questi stadi sono già superati da un pezzo. ...

Gilet gialli - il Portavoce Drouet non vedrà Di Maio : “Nostro movimento è apolitico - rifiutiamo gli aiuti di tutti i politici” : “Signor Luigi Di Maio, i Gilet gialli hanno iniziato un movimento apolitico fin dall’inizio, non saremmo quello che siamo senza questo”. Recita così l’esordio del messaggio che Eric Drouet, uno dei portavoce degli attivisti francesi, ha indirizzato al leader M5s. Ieri il vicepremier italiano aveva ufficializzato la sua volontà di incontrare gli esponenti del movimento e lo stesso Drouet aveva detto di essere pronto ad ...

Europee - i Portavoce dei Gilet gialli Drouet e Levavasseur : “Appoggio Di Maio è importante - siamo pronti a incontrarlo” : Sono pronti a incontrare Luigi Di Maio. E anche ad andare fino a Roma per un faccia a faccia. Dopo che i 5 stelle hanno dichiarato pubblicamente il loro sostegno ai Gilet gialli, due dei portavoce più rappresentativi hanno detto di essere disponibili al dialogo. Il movimento di protesta francese non è strutturato e non ha dei referenti ufficiali, ma ci sono alcuni volti che per il momento sono emersi più degli altri. Il primo è Eric Drouet, ...

Di Maio e i Gilet Gialli - replica l'ex Portavoce del movimento francese : 'L'Italia è l'Italia - la Francia e la Francia' : ... secondo quanto riportato da 'France Info' il partito potrebbe chiamarsi 'Les Emergents', 'Gli Emergenti', e punterebbe a una grande riforma fiscale e al 'ritorno del sociale' nell'agenda politica. ...

Gilet gialli sbarcano in politica : nasce Les Emergents e a guidarlo l'ex Portavoce dell'ala moderata : ' Gilet gialli, non mollate! Dall'Italia stiamo seguendo la vostra battaglia dal giorno in cui siete comparsi per la prima volta colorando di giallo le strade di Parigi e di altre città francesi': ...

Gilet gialli - l'ex Portavoce Jacline Mouraud annuncia partito politico - : Leader dell'area moderata del movimento che sta sconvolgendo la Francia, la 51enne ha fatto sapere che lavorerà alla creazione di un gruppo chiamato "Les Emergents", gli "Emergenti". Dall'Italia l'...

Gilet gialli : ex Portavoce Jacline Mouraud annuncia partito politico : Obiettivo del partito battezzato 'Les Emergents', gli 'Emergenti', è una grande riforma fiscale e il "ritorno del sociale" nell'agenda politica.

Gilet gialli sfondano uffici governo con escavatore/ Video - ultime notizie Parigi : evacuato Portavoce Griveaux : Gilet gialli sfondano uffici governo con escavatore. ultime notizie Parigi, evacuato il portavoce dell'esecutivo Griveaux, ottavo sabato di scontri.

Gilet gialli a sorpresa in corteo a Montmartre : fermato il Portavoce Drouet | Scontri in centro a Parigi : Bloccato il traforo del Monte Bianco. La polizia presidiava Versailles ma la protesta si è "spostata"

Gilet gialli - si sgonfia la protesta. Fermato il Portavoce Eric Drouet : PERCEZIONE E REALTÀ 19 dicembre 2018 Gilet gialli, i numeri dell'economia raccontano un'altra Francia Decima vittima Un automobilista è rimasto ucciso questa notte in un incidente stradale provocato ...

Gilet gialli - la Portavoce : “Minacce di morte per avvio dialogo. Ragazzini irresponsabili - vogliono solo sfasciare” : Minacce di morte dopo aver annunciato di voler dialogare con il governo. I “Gilet gialli liberi“, il collettivo di dimostranti moderati fra i quali c’è una delle promotrici del movimento, Jacline Mouraud, hanno rivelato ai media francesi di aver ricevuto decine di messaggi violenti dopo la loro offerta all’esecutivo di aprire un negoziato. Nelle scorse ore infatti, subito dopo la guerriglia di sabato primo dicembre nel ...