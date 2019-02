Piena fiume | evacuata famiglia Calabria

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per la Piena del fiume Reno : “Per la giornata di martedì 5 febbraio non sono previste condizioni Meteorologiche significative ai fini del sistema di Allertamento. L’Allerta Gialla si riferisce alle criticità idrauliche e idrogeologiche in corso sul territorio regionale“: lo rende noto la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna. “L’Allerta gialla sulla macroarea D è riferita ad un protrarsi della piena del fiume Reno nelle sezioni ...

Maltempo - il salvataggio di tre ragazzi dal fiume in Piena : Milano, 4 feb., askanews, - In queste immagini diffuse dai Vigili del Fuoco il drammatico salvataggio di tre ragazzi rimasti intrappolati nella piena del fiume Cornia a Pomarance, in provincia di Pisa.

Piena Reno a Bologna : rotto argine fiume/ Ultime notizie video : 6 carabinieri travolti - evacuate 280 persone : Piena fiume Reno a Bologna video: Borgo Panigale tra le zone più in difficoltà. travolti anche 6 carabinieri, evacuate 280 persone

Valanga blocca Autobrennero - è paralisi. Carabinieri travolti da fiume in Piena nel Bolognese : Emergenza in tutta Italia per il maltempo. Valanghe, frane, code chilemetriche sulle autostrade del Nord, Tir e automobilisti bloccati dalla neve. Una Valanga ha investito l'autostrada del...

Valanga blocca Autobrennero - è paralisi. Carabinieri travolti da fiume in Piena nel Bolognese : Emergenza in tutta Italia per il maltempo . Valanghe, frane, code chilemetriche sulle autostrade del Nord, Tir e automobilisti bloccati dalla neve. Una Valanga ha investito l'autostrada del Brennero ...

Maltempo : la Piena del fiume Cecina allaga le campagne nel Livornese : Dalle prime ore di stamani è in corso, da parte del personale dei vigili del fuoco, il monitoraggio della piena del fiume Cecina, originata dalle intense e perduranti precipitazioni verificatesi nel relativo bacino. Al momento vengono segnalati allagamenti in zone non abitate sia nella provincia di Pisa (zona a monte della Steccaia) che in alcune zone golenari come a Magona. Per il monitoraggio della situazione e’ stato istituito, da parte ...

Maltempo in Emilia : fiume Reno in Piena - esondazioni a Casalecchio - Borgo Panigale : Disagi anche in Emilia Romagna per la forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo sull'Italia da ieri, colpendo soprattutto il Nord e il versante tirrenico. Il fiume Reno è in piena ed è...

Maltempo Pisa : salvati 3 giovani bloccati in auto dal fiume Cornia in Piena : Questa mattina 3 giovani sono rimasti bloccati in auto in un guado del fiume Cornia, nella zona di Lagoni Rossi, a Pomarance (Pisa): mentre attraversavano il guado, lungo la SP49, un’ondata di piena ha intrappolato la vettura e gli stessi passeggeri. Sul posto i vigili del fuoco di Saline di Volterra, mentre da Pisa è stata inviata una squadra con attrezzatura Saf e un gommone. L’intervento di messa in sicurezza e recupero è durato ...

Allarme Serchio : dopo pioggia e neve - sale il fiume - una difficile notte di Piena : Una notte difficile quella tra venerdì e sabato per la provincia di Lucca: dopo le nevicate e le abbondanti piogge, è in questa parte della Toscana che l'allerta arancione per rischio idrogeologico si ...

Maltempo Campania - Castellammare di Stabia : fiume Sarno in Piena - famiglie bloccate in casa : La pioggia insistente, che dura da tempo, ha provocato a Castellammare di Stabia (Napoli) l’esondazione del fiume Sarno in via Ripuaria e via Fondo d’Orto. Abitazioni e aziende sono state allagate dal fango e dall’acqua che ha superato gli argini del fiume e si sono riversati nelle strade, causando disagi agli abitanti, costretti a chiedere soccorsi ai vigili del fuoco e alla Protezione civile per poter uscire di casa. Molte le ...

Keller - il Sandokan dell'Adriatico era un Fiume in Piena : Fiume, settembre 1919 - dicembre 1920: la stagione dello slancio verso le stelle. Alcuni ranghi dell'esercito sono in ribellione e capitanati dal Vate Gabriele D'Annunzio, occupano la città dalmata di ...

Giulia Salemi - fiume in Piena. Parole su GF - Ilary - Signorini - Monte. : Giulia Salemi è un fiume in piena. Lunghissimo messaggio: le ultime Parole sul GF Vip e su Ilary Blasi, Signorini e Monte Giulia Salemi senza freni! L’italo persiana fa il punto su tutto e tutti, attraverso un lunghissimo post pubblicato su Instagram. La ragazza è un fiume in piena che trabocca soddisfazione per l’avventura vissuta. […] L'articolo Giulia Salemi, fiume in piena. Parole su GF, Ilary, Signorini, Monte. proviene da ...

Pallotta è un fiume in Piena : 'Roma da barzelletta! Una disgrazia - siamo matti' : Ma Pallotta da Boston ha rincarato la dose ai primi sms ricevuti, come racconta il Corriere dello Sport : 'E' stato uno scherzo! siamo seri, il finale di questa partita è stato un disonore per la ...